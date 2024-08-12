«Единая Россия» в Кашире провела второй этап XXXIII Конференции

В рамках второго этапа ХХVI Конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Кашире приняли предвыборную программу партии для выборов депутатов совета депутатов округа. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На предстоящие выборы местное отделение партии зарегистрировало 20 кандидатов — по четыре человека на каждый округ. В соответствии с принятой программой, нацеленной на развитие муниципалитета и совершенствование системы взаимодействия с жителями как опорного метода управления, каждый из кандидатов готов со всей ответственностью приступить к реализации общественно важных мероприятий, затрагивающих сферу экономики, образования, здравоохранения, ЖКХ и благоустройства.

Среди приоритетов программы — повышение уровня и качества жизни людей, поддержка молодых семей, развитие «безбарьерной» среды в учреждениях и организациях для людей с ограниченными возможностями здоровья и другое. Отдельный раздел программы посвящен поддержке участников СВО и их семей. В основе программы — прямые наказы жителей округа

В настоящее время партия проводит встречи с жителями города, где продолжается собор новых предложений в народную программу.

«На ХXII Конференции местного отделения партии „Единая Россия“ мы приняли предвыборную программу, основанную на запросах жителей. Поэтапное выполнение программы, в случае победы на выборах, позволит вывести городской округ на новый уровень. Вместе мы сможем сделать так, чтобы каждый гражданин почувствовал реальное улучшение в своей жизни. Поэтому всем кандидатам желаю успехов», — сказал секретарь местного отделения Партии Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.