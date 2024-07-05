«Единая Россия» в Дзержинском выдвинула кандидатов на осенние выборы в Совет депутатов

Делегаты XXIII Конференции местного отделения «Единой России» избрали кандидатов, которые представят партию на выборах нового созыва муниципального Совета депутатов в сентябре, передает пресс-служба администрации Дзержинского городского округа.

В мероприятии приняли участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Дзержинского Андроник Пак, депутат Московской областной Думы Владимир Жук, представители первичных отделений, члены политсовета и контрольной комиссии

Как рассказал Андроник Пак, основным вопросом повестки Конференциистало выдвижение кандидатов от «Единой России» на выборы в Совет депутатов в Дзержинском.

«Единая Россия» первая выдвинула кандидатов в городском округе, которые представят партию на сентябрьских выборах. Процедура предварительного голосования помогла отобрать 20 самых достойных претендентов из 86 кандидатов. Им доверяют жители нашего городского округа и поэтому они получили право участвовать в предвыборной кампании в муниципальный Совет депутатов. Уверен, что с обновлением команды, Дзержинский ждут перемены в лучшую сторону», — прокомментировал Андроник Пак.

Среди кандидатов на выборы в муниципальный Совет депутатов — семь действующих депутатов, работники сферы образования, представители спортивной сферы, а также лидеры общественного мнения, предприниматели, сотрудники промышленных предприятий и общественники.

Сергей Крупенин — представитель градообразующего предприятия ФГУП «ФЦДТ Союз». Занимает должность начальника отделения информационных систем управления. С 8 сентября 2019 года и по настоящее время депутат Совета Депутатов городского округа Дзержинский по избирательному округу № 10.

Екатерина Исаева — секретарь первичного отделения «Единой России». Известна в Дзержинском и за его пределами не только как предприниматель, но и как многодетная мама, а также общественный деятель. Является основателем общественной организации «Много Детства».

Дмитрий Кудинов — член правления Федерации футбола, руководитель Комитета Российского Физкультурного-спортивного общества «СПАРТАК». Реализует проекты, направленные на воспитание подрастающего поколения и развитие детского и массового спорта. Регулярно проводит благотворительные акции. Посещал с гуманитарной миссией ДНР.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук отметил, что во время предвыборной кампании, кандидаты в муниципальный Совет депутатов проведут сбор важных предложений в Народную программу партии и по итогам проведенной работы будет сформирован перечень наказов жителей.

«Народная программа „Единой России“ способствует развитию спорта в Дзержинском. В городском округе открыто два стадиона для всех горожан и несколько спортивных площадок. В муниципалитете планируется масштабная реконструкция стадиона „Орбита“. На футбольном поле заменят натуральное покрытие на профессиональное искусственное, установят трибуны, модернизируют освещение, откроют комфортные раздевалки для спортсменов, построят дополнительную площадку для сдачи норм ГТО», —сказал Владимир Жук.

Кандидат в муниципальный Совет депутатов Дмитрий Кудинов поблагодарил жителей Дзержинского за оказанное доверие и поддержку.

«Впереди много работы, и я понимаю, в каком направлении мы будем двигаться вместе с коллегами. Буду делать всё возможное для развития массового и детского спорта в округе, укрепления спортивной базы. Вместе мы обязательно реализуем все задуманное», — поделился Кудинов.

Напомним, что выборы в Совет депутатов Дзержинского пройдут 8 сентября 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.