«Единая Россия» в Долгопрудном утвердила предвыборную программу партии

По итогам II этапа Конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Долгопрудном принята предвыборная программа на муниципальные выборы совета депутатов, назначенные на 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь местного отделения «Единой России» Владислав Юдин представил программу, которая сформирована по отраслевому принципу и предусматривает реализацию самых важных, затрагивающих интересы всего населения округа, мероприятий. Среди приоритетов: эффективное управление, сильная экономика, развитие социальной инфраструктуры, повышение уровня и качества жизни людей.

Модератором Конференции выступил исполнительный секретарь местного отделения партии, победитель предварительного голосования Филипп Базяк. Он озвучил основные тезисы программы и обратил внимание коллег по партии на главные аспекты работы, которой нужно будет заняться в первую очередь.

Особенно важно, что отдельный раздел программы посвящен поддержке участников СВО и их семей — здесь местное отделение берет на себя ведущую организационно-координирующую функцию.

Кроме этого, базовой основой всей работы «Единой России» в Долгопрудном остается реализация народной программы Партии, которая в настоящий момент дополняется в ходе встреч с жителями округа.

На протяжении июля-августа партийцы собирают те запросы от горожан, которые им предстоит решить в случае победы на выборах. На сегодняшний день в округе прошло уже более 80 таких встреч.

Основные вопросы касаются сфер ЖКХ, благоустройства, модернизации инфраструктуры и вопросов экологии. Просьбы по развитию экологических проектов особенно актуальны для отдаленных микрорайонов Долгопрудного, которые могут похвастаться и зелеными зонами, водоемами и чистым загородным воздухом.

«Принятая предвыборная программа сориентирована на главное — реализацию лидерской повестки, совершенствование системы взаимодействия с жителями как опорного метода управления. Благодарен депутатам за общность в понимании задач выборного периода, готовность много и эффективно трудиться во благо округа. Успех реализации этого большого программного документа — труд, высокая самоотдача каждого ради общего успеха, достижения очевидной цели — дальнейшего развития Долгопрудного», — отметил секретарь местного отделения Владислав Юдин.

Выборы в совет депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября. Они состоятся в двух форматах: традиционном очном, когда избиратели приходят на участок и голосуют, опуская в избирательную урну бюллетень с отмеченным галочкой избранником, и онлайн, через систему дистанционного электронного голосования. Выбирая второй вариант и заранее зарегистрировавшись для голосования, избиратель в дни выборов сможет отдать свой голос с помощью телефона или компьютера.

В Долгопрудном — пять пятимандатных округов, по каждому из которых будет выбрано пять депутатов. От партии «Единая Россия» на выборы зарегистрированы 25 кандидатов, ранее победивших в предварительном голосовании — оно прошло в минувшем мае и дало партии возможность выбрать для участия в выборах тех, кто пользуется безусловной поддержкой жителей.

Среди тех, кто поборется за доверие жителей — представители сфер образования, здравоохранения, спорта, культуры, предприниматели и уже состоявшиеся политические деятели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.