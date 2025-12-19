«Единая Россия» уделяет особое внимание вовлечению ветеранов в общественную работу

19 декабря прошла большая пресс-конференция президента России ВладимираПутина, совмещенная с «прямой линией». Глава государства, говоря о проведении СВО, затронул важнейшую тему — адаптацию ветеранов к мирной жизни и их привлечение к управлению государством, передает пресс-служба партии.

«У нас сотни тысяч ребят воюют. И не все, кстати говоря, стремятся к тому, чтобы делать карьеру на гражданке. Далеко не все. Но те, кто хотят, имеют потенциал, имеют образование, опыт или готовы его получать, государство должно сделать все для того, чтобы предоставить такие возможности. Их надо собирать, помогать им, двигать их вперед», — сказал Владимир Путин, выделив федеральную программу «Время Героев».

Член Генсовета «Единой России», председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков сообщил, что в Подмосковье поддержка участников спецоперации выстроена так, чтобы каждый вернувшийся с фронта герой чувствовал опору со стороны государства, бизнеса и общества.

«Сегодня в регионе действуют более 30 мер поддержки: от льгот по налогам и ЖКХ до поддержки в образовании, здравоохранении и трудоустройстве. Например, ветераны освобождены от транспортного налога (с постепенным увеличением допустимой мощности автомобиля), получают 100% компенсацию за подключение газа, могут пройти бесплатную реабилитацию, а предприятия обязаны выделять для них квоты на рабочие места. Эти возможности стали реальностью благодаря работе, проведенной „Единой Россией“, — рассказал Кирилл Лосунчуков.

По его словам, особое внимание уделяется вовлечению ветеранов в общественную и управленческую работу.

«В этом помогает региональная программа „Герои Подмосковья“ — она готовит участников СВО к управленческим должностям и напрямую отвечает инициативе Президента о включении героев спецоперации в политическую и общественную жизнь области и страны в целом», — отметил он.

Главное для нас, чтобы каждый участник спецоперации знал: он не останется один на один с трудностями, его семья защищена, а его будущее — в надежных руках, добавил Кирилл Лосунчуков.