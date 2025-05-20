«Единая Россия» учитывает мнение жителей через предварительное голосование

С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы, передает пресс-служба партии.

Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарине, Фрязине, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая

По словам депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Геннадия Панина, «Единая Россия» — единственная в России партия, которая прислушивается к мнению жителей при выборе кандидатов в избирательных кампаниях различного уровня посредством процедуры предварительного голосования.

«Процедура построена так, чтобы максимально вовлечь граждан как в роли самих кандидатов, так и выборщиков в удобном, электронном формате. Любой желающий может выдвинуться, а затем пройти отбор через голосование. Чем активнее люди голосуют, тем больше шансов, что во власть придут те, кто действительно интересен избирателям, кому они доверяют представлять их интересы», — сказал Панин.

Традиционно накануне старта предварительного голосования «Единая Россия» запустила образовательную кадровую программу «ПолитСтарт», которая помогает молодым и перспективным политикам заявить о себе. Участники проходят обучение, получают поддержку партии и возможность баллотироваться на выборах разного уровня.

«Мне неоднократно доводилось быть наставником в кадровом проекте „ПолитСтарт“, и могу сказать точно: здесь действительно раскрываются будущие лидеры. Среди выпускников — депутаты разного уровня, те, кто сегодня реально меняет жизнь в своих муниципалитетах», — отметил Геннадий Панин.

Напоминаем, что проголосовать в электронном формате можно на сайте PG.ER.RU до 20:00 25 мая 2025.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.