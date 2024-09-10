«Единая Россия» с большим отрывом победила в ЕДГ-2024

Партия «Единая Россия» в ходе избирательной кампании подтвердила статус ведущей политической силы страны. Партийцы подвели предварительные итоги выборов на брифинге в ТАСС и на совместном заседании Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета.

Партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу, в очередной раз доказав статус ведущей политической силы страны, отметил Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

«Избиратели поддержали политику Президента и доверили нашей партии проводить курс Президента на всех уровнях власти и управления. Главным результатом этой кампании я считаю беспрецедентный уровень обновления. Более 80% победителей от партии — новые лица. Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. „Бронзоветь“ нам как ведущей политической силе ни в коем случае нельзя», — сказал он.

Борис Грызлов также отметил, что несмотря на то, что кампания проходила в непростых внешнеполитических условиях, а противник пытался предпринять попытки сорвать выборы, — он не смог реализовать свои задачи.

«На агрессию и эскалацию российское общество ответило еще большей сплоченностью и консолидацией вокруг Президента», — отметил Борис Грызлов.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев остановился на итогах выборов.

«По выборам в Госдуму разыгрывались три мандата, „Единая Россия“ их оставила за собой. Виктория Абрамченко — 75%, Олег Матыцин — 68% (оба — кандидаты от „Единой России“ — прим.), Николай Шульгинов — 55%. Николай Шульгинов шел как самовыдвиженец, партия его поддерживала», — рассказал он.

В Московской области в Единый день голосования депутатов муниципальных советов выбирали в 25 городских округах, еще в 3-х проходили дополнительные выборы.

«В Московской области партия также упрочила свои позиции. Если в 2019 году „Единая Россия“ получила 325 мандатов, то в этом году — 414. За победой наших кандидатов стоит большая работа всей команды по реализации наказов, наших партийных и благотворительных проектов. Жители видят работу партии, знают, что всегда могут обратиться и получить помощь и поддержку», — сообщил член Президиума Генсовета партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что отличительной чертой избирательной кампании 2024 года стало выдвижение кандидатами от нашей партии участников СВО. Всего на выборах всех уровней в России 308 наших Героев победили на выборах и продолжат служить Отечеству уже в новом качестве. В Подмосковье таких победителей — 8 человек.