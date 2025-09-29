«Единая Россия» провела Всероссийский форум сторонников «Единой России»

В форуме в учебно-образовательном кластере «Ломоносов» в Москве приняли участие руководители и представители различных НКО, победители всероссийского конкурса гражданских инициатив партии, председатели и сопредседатели региональных советов сторонников «Единой России», эксперты.

В приветствии гостям Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что партнерами «Единой России» являются более 11 тысяч некоммерческих организаций. Они работают в очень разных сферах, но их объединяет благородное стремление помогать людям.

По его словам, «Единая Россия» искренне ценит то, что делают НКО, вместе с ними решает самый широкий круг задач — от помощи фронту до патриотической работы с молодежью.

«Благодаря усилиям сторонников партии создана сеть центров поддержки гражданских инициатив, действует образовательный проект „Университет HKO“, проводится всероссийский конкурс лучших общественных проектов. Для „Единой России“ очень важен этот опыт. Будем и впредь активно содействовать укреплению институтов гражданского общества в нашей стране. И, конечно, работать вместе с вами над реализацией востребованных временем инициатив. Уверен, что форум станет площадкой для интересных и содержательных дискуссий, придаст импульс многим перспективным идеям и начинаниям», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев добавил, что «Единая Россия» всегда готова быть партнером в реализации перспективных и востребованных инициатив.

«Сейчас для суверенного развития государству нужна не только сильная армия и развитая экономика, большое значение имеет сплоченность общества и единство его базовых ценностей. В укреплении этого ценностного единства особая роль принадлежит вам —гражданским активистам, лидерам некоммерческих организаций», — отметил он.

По его словам, «Единая Россия» — тоже часть гражданского общества. В народной программе есть отдельный раздел, посвященный его развитию.

«Сейчас мы готовим новую редакцию народной программы, с которой партия пойдет на выборы в 2026 году. Так же, как и в 2021 году, мы открыты для ваших инициатив. Собрать их и передать в партию — задача сторонников», — подчеркнул он.

Владимир Якушев особо отметил, что сторонники «Единой России», НКО примут участие в формировании нового документа, который должен быть коротким, емким, понятным и одновременно простым.

«Чтобы в нем было меньше бюрократических оборотов, чтобы каждый гражданин нашей страны, обращаясь к этому документу, мог найти ответы на простые житейские вопросы. И, конечно, когда мы будем описывать то, что волнует сегодня некоммерческие организации, сделать это готовыми предложениями, которые соберут в советах сторонников», — сказал секретарь Генсовета.

Владимир Якушев добавил, что деятельность сторонников «Единой России» показывает, что в России сформировалось новое — суверенное — гражданское общество. Он поприветствовал участие гражданских активистов в политике и пригласил их в свои ряды.

«В Московской области работает более 13 тысяч некоммерческих организаций — профсоюзы, фонды, движения, национально-культурные автономии, образовательные организации. В реестр социально ориентированных НКО входит 1612 учреждений.Региональный совет сторонников „Единая Россия“ Подмосковья ведет активную работу со многими НКО. Представители некоммерческих организаций входят в состав Регионального совета сторонников. И с каждый годом количество партнерских НКО растет» — отметилапредседатель регионального Совета сторонников партии Елена Андреева.

В частности, в региональной общественной приемной партии проходят обучающие семинары для представителей НКО «Добрые встречи». Этот формат направлен на укрепление взаимодействия между НКО, сторонниками партии и органами власти. В рамках этих встреч представители некоммерческого сектора могут не только получить ответы на свои вопросы, но и предложить инициативы, направленные на улучшение качества жизни граждан. В этом году за поддержкой в региональное отделение партии обращались более 50 НКО.

По итогам форума приняли резолюцию, которая содержит несколько блоков, охватывающих основные направления работы, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Они касаются снижения административной нагрузки и упрощения отчетности для некоммерческих организаций; совершенствования мер поддержки НКО; цифровизации услуг, включая создание на платформе MAX специальных опций для поддержки некоммерческих организаций и благотворительности; защиты исторической памяти; масштабирование деятельность Центра поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России».

«В итоговой резолюции мы учли предложения, прозвучавшие на пленарном заседании и тематических площадках. Попробовали максимально в таком укрупненном формате представить те запросы, которые от вас услышали, и которые мы, как партия, попробуем помочь решить. Кроме того, у каждого из вас, если вы что-то не успели сказать, озвучить, есть возможность прислать свои предложения. Мы обязательно возьмем их в работу», — резюмировала Ольга Занко.

Напомним, участники форума работали на нескольких тематических секциях, посвященных защите, развитию и лучшим практикам в сфере гражданского общества, партийному строительству, выстраиванию инфраструктуры НКО. На пленарном заседании обсудили роль общественных инициатив в национальной стратегии развития, фактор «третьего сектора» в общественно-политической устойчивости и развитии страны. Спикерами выступили секретарь Генсовета партии, первый зампред Совфеда Владимир Якушев, зампред Совфеда Инна Святенко, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев и другие.