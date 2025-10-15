На площадке Национального центра «Россия» партия «Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее» — собрались более 700 человек: председатели региональных общественных советов, координаторы и активисты партпроекта из 89 регионов страны, политики, депутаты, представители общественных объединений и эксперты. Активисты партпроекта представили социально значимые инициативы, которые предстоит запустить или масштабировать по всей стране, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Форум посвятили актуальным вопросам консолидации женского сообщества, участию женщин в реализации национальных целей развития страны, женской роли в решении политических, социальных и общественных задач. В центре внимания оказались вопросы поддержки женского лидерства во всех сферах общественной жизни, развитие профессионального потенциала, гармоничное совмещение материнства и занятости, вовлечение женщин в высокотехнологичные отрасли и науку, их активное участие в законотворческой деятельности и предпринимательстве.

Абсолютное большинство тем, которые находятся в сфере внимания «Женского движения Единой России», отражены в народной программе, заявил Председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума.

«Вы должны рассказывать о том, чем занимаетесь, поскольку именно рассказывая о том, чего мы добились, а мы в общем и целом добились немало в реализации народной программы, мы тем самым прокладываем себе дорогу в будущее», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев отметил значение Женских клубов, которые организует «Женское движение Единой России». В них обсуждают самые сложные и важные для страны вопросы, такие как здоровье, материнство, детство, женское предпринимательство. Важна их роль и в поддержке фронта и семей военных.

«Эта деятельность вызывает максимальное уважение. Это не только партийный приоритет, мы с вами понимаем, сейчас вся страна этим занимается. Но, тем не менее, для жен, матерей, дочерей, сестер наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких», — уверен Председатель партии.

Дмитрий Медведев поручил «Женскому движению Единой России» принять участие в формировании новой народной программы партии, в которой важно учесть предложения, которые поступают от женского актива.

«Я очень рассчитываю, что вот все вы, все, кто присутствуют в этом зале, этим будете самым внимательным образом заниматься. Форум — хорошая возможность поделиться своими разработками, практиками, просто пообщаться, поговорить о проблемах, о том, что является главным сегодня. Мы понимаем, что главное для всех нас и для женщин, для всех семей — это Победа», — отметил он. Дмитрий Медведев также поддержал предложение о расширении Женской политшколы «Единой России», участие в которой предоставляет набор навыков, необходимый, в том числе, в государственном управлении.

«Обостренное чувство справедливости создает для всего женского корпуса „Единой России“ уникальные возможности. Вы помогаете всем и в самых разных ситуациях. И делаете это именно по зову сердца. И мне кажется, в этом ценность присутствия женщин в активе нашей общероссийской партии. Поэтому идея о том, чтобы расширить Женскую политшколу, заниматься этим более многообразно и более активно, я безусловно поддерживаю и прошу моих товарищей из исполнительного комитета и Генсовета обратить на это внимание», — сказал Председатель «Единой России».

От Московской области в форуме приняли участие 25 девушек. За личный вклад в реализацию партпроекта «Женское движение Единой России» была награждена его координатор в регионе Ксения Владимировна Мишонова.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев отметил, что в 2026 году предстоит большая работа, в том числе, при подготовке к ЕДГ-2026 и созданию новой народной программы «Единой России». Организовать ее можно на площадке женских клубов. «Мы должны собрать все необходимые инициативы и провести фокус-группы. Обратная связь нам необходима, чтобы документ, с которым мы потом пойдем на выборы, отвечал запросам людей, был понятным, конкретным и написан обычным человеческим языком», — пояснил он.

Владимир Якушев подчеркнул, что позиция активисток партпроекта важна при принятии решений на всех уровнях, в том числе — на государственном.

«Ваше мнение, ваша активность — это принципиально важный элемент для того, чтобы на государственном уровне принимались решения, которые сегодня необходимы. Женщины во многих сферах знают ситуацию изнутри и, естественно, предлагают решения существующих проблем. Наша с вами цель — превратить „Женское движение Единой России“ в инфраструктуру поддержки женских инициатив. Вы по факту и так уже это сделали, но необходимо, чтобы ваша инфраструктура развивалась, а те идеи и мысли, которые вы доносите, действительно получали поддержку на самом высоком уровне», — заявил он.

В преддверии 2026 года «Единая Россия» ставит задачу сделать партийный проект максимально полезным для развития регионов и муниципалитетов, заявила сопредседатель общественного совета партпроекта Дарья Лантратова. По ее словам, сегодня объединение стало одним из самых масштабных в стране: в его деятельность уже вовлечено более миллиона человек во всех регионах.

«Наша главная задача — находить и поддерживать те самые „бриллианты“ на земле. Для этого мы запустили формат стратегических сессий, где собираем обратную связь от людей и предлагаем новые решения в той или иной отрасли. А наша политшкола давно вышла за пределы политики и стала настоящим механизмом объединения и развития актива, фактически платформой для старта и реализации собственных общественных инициатив», — пояснила Дарья Лантратова.

Ежедневно проходит более тысячи мероприятий объединения, рассказала координатор партпроекта, депутат Госдумы Наталия Полуянова. «Три года назад мы начинали как инициатива, сосредоточенная на приграничных регионах и ориентированная на социально-гуманитарную поддержку. С тех пор это направление стало ключевым, а по всей России появились швейные мануфактуры и волонтерские объединения, оказывающие помощь фронту», — подчеркнула она.

«Женское движение» помогает участникам СВО вернуться к полноценной жизни, окружить вниманием вернувшихся бойцов и их семьи, подчеркнула Герой России, финалист проекта «Лидеры России» Людмила Болилая.«Очень важно не растерять энергию, которую мы накопили, а направить ее на восстановление будущего, на создание будущего», — сказала она. Нужно сделать так, чтобы общество понимало, что помощь «Единой России» — норма.

«Пройдя пусть и небольшой, но путь войны, я сама на себе ощутила эту помощь и поддержку. Это драгоценный стимул к Победе и возвращению домой живыми. И бойцы, которые возвращаются с фронта, их матери, которые ждут, их жены — именно они необходимы в органах государственной власти. Это люди, которые не подведут и не предадут. Это люди, за которыми хочется идти. Я думаю, что опытные политики партии „Единая Россия“ станут для них наставниками», — сказала Людмила Болилая.

Активистки «Женского движения Единой России» озвучили инициативы, которые хотят реализовать в следующем году по пяти направлениям: «Наставничество», «Семейное здоровье», «Жизнь после Победы», «Женские клубы» и «Женская политика».

В их числе предложение по масштабированию нескольких проектов: проекта «Наставничество»; образовательного проекта для жен и матерей участников СВО с привлечением к его реализации представителей РПЦ; проекта «Женская политшкола» (на площадке партии); программы по социокультурной реабилитации бойцов; программы диспансеризации для детей; продление практики образовательных онлайн-тренингов, направленных на поддержку женского предпринимательства и другие.