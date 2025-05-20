«Единая Россия» провела порядка 200 мероприятий в Подмосковье

В течение недели депутаты Мособлдумы принимали участие в мероприятиях по контролю капремонта и строительства социально-значимых объектов, встречались с участниками СВО и их семьями, трудовыми коллективами, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, за прошедшую неделю депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме провел 196 мероприятий.

«Из недели в неделю депутаты Мособлдумы продолжают важную работу, направленную, прежде всего, на улучшение качества жизни жителей региона. Речь идёт о встречах, приёмах, культурно-массовых и гуманитарных мероприятиях, и, конечно же, мероприятиях по контролю за исполнением госпрограмм в части капремонта МКД, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта», — пояснил Игорь Брынцалов.

Так, в Молодежном заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» совместно с главой Андреем Михайловым, председателем Совета депутатов Сергеем Бочкаревым, муниципальными депутатами и представителями родительской общественности посетил среднюю школу. Вместе с представителями подрядной организации ониобсудили график проведения работ.

«Работы проводятся качественно, но есть небольшое отставание по срокам, которое подрядчик обязуется нагнать и завершить ремонт школы к началу августа. Это важный объект для жителей округа, в связи с чем буду продолжать следить за ходом ремонта», — рассказал Олег Рожнов.

В Можайске депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Сердюкова вместе с председателем Совета депутатов муниципалитета Лидией Афанасьевой, исполнительным секретарем местного отделения партии Татьяной Дроздовой, представителями подрядной организации, администрации округа и общественности проверили ход реконструкции стадиона «Спартак». По словам парламентария, началась перепланировка территории и разработка котлована под фундамент будущего административно-бытового комплекса. В нем же будут смонтированы трибуны.

«Всего на стройплощадке задействовано 50 рабочих и 4 единицы техники.Работы идут по плану. Спортсмены и жители города с нетерпением ждут окончания работ. Подрядчик ООО „СтройКапиталИнвест“ гарантирует срок окончания работ в III квартале 2026 года. Объект находится на моём личном контроле», — поделилась Сердюкова.

В Краснозаводске депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев проверил ход капитального ремонта Дома культуры «Радуга». Объект долгие годы оставался без масштабного обновления. На предыдущем выезде депутат критично оценил затянувшиеся сроки и качество работ, однако за последние месяцы подрядчикам удалось выправить ситуацию: строители вошли в график, учли замечания заказчика, а финальные результаты обещают представить к открытию обновленного ДК в конце сентября. Вместе с директором учреждения Богданой Фурман и депутатами местного Совета парламентарий осмотрел помещения, адаптированные под нужды творческих коллективов. Особое внимание уделили новым решениям: второму входу для разделения потоков зрителей и участников студий, а также мастерской для пошива костюмов и создания декораций, что значительно повысит комфорт как артистов, так и гостей.

Важной задачей также остается замена изношенных коммуникаций вокруг здания, построенного в 1967 году. Прорывы старых сетей могут свести на нет усилия по реконструкции, поэтому Олег Гаджиев договорился о совместной работе с администрацией округа и областным министерством.

«Решить вопрос с инженерными сетями нужно оперативно — на это у нас есть всего несколько месяцев. Подключусь лично, чтобы ускорить процесс и увеличить мощности. Капитальный ремонт „Радуги“ станет историческим событием для Краснозаводска: впервые за 57 лет здание не только обретет современный облик, но и будет оснащено инфраструктурой, отвечающей запросам времени. После завершения работ ДК превратится в многофункциональный культурный центр, где смогут одновременно проходить концерты, репетиции и мастер-классы», — резюмировал Олег Гаджиев.

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