«Единая Россия» провела игру «Домовой» в Красноармейске

В общеобразовательной школе № 4 в Красноармейске единороссы провели игру «Домовой» для школьников во время внеурочной деятельности, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Игра дает возможность приобретения школьниками основных знаний о том, что такое жилищные и коммунальные услуги, из чего они состоят и как рассчитывается размер платы за них на примере многоквартирного дома

Депутат Мособлдумы Александр Легков совместно с руководителем фракции «Единая Россия» Анной Дунаевой, муниципальным депутатом Ольгой Коровайцевой в теоретической части занятия детально рассказали ребятам о том, из чего складывается оплата за коммунальные платежи. В практической части школьники самостоятельно пробуют произвести расчеты.

«Ребята проявили неподдельный интерес к теме, и это понятно. Знания, полученные во время игры, пригодятся им на практике. Уже сегодня вместе с родителями школьники могут легко разобраться в платежках за ЖКУ», — прокомментировал депутат Мособлдумы Александр Легков.

По словам координатора проекта «Школа грамотного потребителя» Анны Дунаевой, городской округ Пушкинский второй год реализует данный проект в школах.

«Это интересно, я считаю, что разбираться в теме ЖКХ должен каждый, ведь оплата коммунальных услуг — неотъемлемая часть взрослой жизни. А еще хотелось бы разобраться в тонкостях работы ТСЖ, чтобы в будущем вместе с соседями принимать решения по ремонту дома и экономии ресурсов», — прокомментировал участник игры Андрей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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