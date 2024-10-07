В Подмосковье провели эстафету добрых дел ко дню рождения Президента России

Ко Дню Рождения главы государства Владимира Владимировича Путина 7 октября подмосковные единороссы организовали и провели эстафету добрых дел, направленных на поддержку жителей региона, которые оказались в непростой ситуации. «Единая Россия» в Московской области поздравляет Президента добрыми делами и поступками, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В это день проходят мероприятия по сбору и отправке гумпомощи бойцам СВО, их семьям и жителям новых регионов, оказывается необходимая помощь ветеранам, многодетным семьям и семьям, находящимся в ПВРах Подмосковья. Кроме того, была оказана помощь приютам для бездомных животных. Актив партии принимал участие в организации спортивных мастер-классов и турниров для детей.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил российского лидера и отметил, что под его руководством страна возродилась и снова стала одной из ведущих мировых держав.

«Сегодня особое событие — День рождения нашего Президента Владимира Путина. Уважаемый Владимир Владимирович, Вы — выдающийся политик современности и настоящий патриот своего Отечества. Несмотря на давление Запада и внешние угрозы, Вы продолжаете мужественно бороться за правду. Твердо отстаиваете право России на свой путь, защищаете наши ценности и ведете армию вперед. За стремление сделать этот мир более справедливым, Вас уважают не только соотечественники, но и граждане многих дружественных стран. Как Вы сами однажды сказали: „Нет ничего невозможного, когда путь озаряется любовью к Отечеству. Где Вы — там Победа!“, — сказал Брынцалов.

Он пожелал Президенту крепкого здоровья, сил и надежных соратников.

К поздравлениям присоединился и депутатский корпус «Единой России» разных уровней, приняв участие в эстафете добрых дел.

Так, в Балашихе депутат Мособлдумы Тарас Ефимов навестил военнослужащих, находящихся на реабилитации в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Вместе с коллегами по партии он передал гуманитарную помощь для раненых бойцов СВО. Тарас Ефимов поблагодарил бойцов за мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач и пожелал им скорейшего выздоровления.

«Наш визит — это дань уважения ребятам, наша благодарность за их подвиги. Наши жители, предприятия города, волонтеры оказывают регулярную помощь участникам спецоперации. Я благодарен всем и каждому, кто по мере своих сил приближает нашу общую Победу», — поделился Ефимов.

Владимир Путин является мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, а также обладает званием «Заслуженного тренера России по самбо». И ко дню его рождения лыткаринские единороссы совместно со спортивным клубом«Самбист» организовали открытую тренировку по самбо для детей и взрослых.

К акции присоединились и в городском округе Лобня. Партийцы исполнили просьбу ветерана труда и подарили к 100-летнему юбилею холодильник. Евгения Семеновна свой трудовой путь начала в возрасте 16 лет. В разгар Великой Отечественной войны девушка встала к станку на заводе № 217 в Долгопрудном. Здесь она постигала азы сложного мастерства и приобщалась к большому общему делу — выпуску ракет. Никто не думал о собственных трудностях, все жили только одним: помочь бойцам и приблизить победу. За нелегкий труд и мужество она была награждена медалью труженика тыла «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Евгения Семеновна всю жизнь трудилась для людей. В годы войны вместе со всеми упорным трудом приближала победу, затем вложила немало усилий в восстановление страны, чтобы передать это будущим поколениям, то есть нам с вами. Сегодня наша очередь заботиться о ветеранах. Это удивительные люди. Несмотря на возраст и сложности со здоровьем, они сохраняют доброе отношение к жизни. Это свойство старшего поколения, пережившего тяжелейшие испытания. И нам следует у них поучиться», — уточнила Букина.

Единороссы Краснознаменска навестили приют для собак, в котором за счет добровольных пожертвований содержатся около 100 животных и передали корм в виде 450 кг мясной продукции.

«Каждый год тысячи бездомных животных нуждаются в заботе, любви и, самое главное, в поддержке. Эстафета добрых дел в честь дня рождения Владимира Путина дает еще один повод сделать доброе дело и помочь нашим четвероногим друзьям», — заявил депутат Совета депутатов фракции «Единая Россия» городского округа Краснознаменск Виталий Кузьмин.

Ко дню рождения президента Российской Федерации было проведено более ста различных мероприятий, в которых приняли участие более 1 тыс. активистов «Единой России» и молодогвардейцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.