«Единая Россия» провела более 300 мероприятий в Подмосковье с 20 по 26 января

предыдущую неделю. Всего с 20 по 26 января в городских округах Подмосковья депутатами было проведено более 300 мероприятий. Кроме того, в рамках Дня освобождения Московской области от фашистских захватчиков депутаты организовали 50 «Разговоров о важном» в школах, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Также среди проведенных мероприятий — 40 встреч в трудовых коллективах и 29 — с участниками спецоперации и их семьями, 26 — по контролю за исполнением госпрограмм в части капремонта многоквартирных домов, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, порядка 35 приемов граждан. В этом году партийный актив продолжит работу по тем же направлениям, сделав акцент на поддержке воинов СВО и их родных», –сообщил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Так, на прошедшей неделе первый заместитель председателя Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина посетила с рабочим визитом общественную организацию ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Звенигород. Вместе с ней на встрече присутствовали депутаты-единороссы Совета депутатов Одинцовского городского округа Павел Чамурлиев и Владимир Жандаров.

Народные избранники, узнав об активной волонтерской деятельности членов организации, решили поддержать их доброе дело.

«Участницы клубашьют белье для воинов, плетут нашлемники и вяжут теплые носки. Поэтому мы передали им шерстяную пряжу, которой всегда не хватает, –поделилась Лариса Лазутина и рассказала, о чем еще удалось поговорить в ходе встречи. –Обсудили последние новости о ходе специальной военной операции, а также вопросы оказания гуманитарной помощи военнослужащим и переселенцам из районов боевых действий».

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин провел встречу с участниками СВО в Щелково. Как отметил парламентарий, поддержка бойцов–важное направление работы всех уровней власти. Поэтому сегодняшняя повестка дня в первую очередь сопровождается именно этой темой.

«Мы уделяем приоритетное внимание воинам спецоперации и их семьям — проводим с ними встречи, выслушиваем их просьбы и предложения, которые часто ложатся в основу законопроектов. Сегодня также были подняты важные и срочные вопросы, взял их проработку на личный контроль», –поделился Владимир Шапкин.

В Королеве депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Керселян совместно с заместителем главы города Алексеем Панжиным, первым заместителем председателя местного Совета депутатов Дмитрием Денисовым, членами фракции «Единая Россия» городского Совета депутатов и молодежью посетил школу № 13. В учебном учреждении состоялось торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня полного снятия блокады.

«Блокада длилась 872 дня. По официальным данным она унесла жизни более 630 тысяч ленинградцев, хотя, по подсчетам историков, эта цифра может достигать и более миллиона человек. В Королеве в настоящее время проживают 48 блокадников. Блокада Ленинграда показала, что человек способен вынести любые испытания во имя чести и свободы Родины. Сегодня мы вспомнили о тех трагических днях в истории нашего народа, поблагодарили ветеранов за их подвиг во время Великой Отечественной войны», –отметил Керселян.

В завершении мероприятия было организовано чаепитие и концерт, на котором со своими вокальными и танцевальными номерами выступили юные таланты городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.