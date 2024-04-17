«Единая Россия» привезла для детей из Белгорода игрушки и канцелярские принадлежности

«Единая Россия» привезла в пункты временного размещения для детей из Белгорода игрушки и канцелярские принадлежности, передает пресс-служба партии.

В конце марта семьи из Белгородской области прибыли в пункты временного размещения Подмосковья. Один из них находится в лагере «Лесная поляна» недалеко от деревни Тарбушево под Коломной

Местное отделение партии «Единая Россия» совместно с общественными организациями, администрацией округа собрали большую партию гумпомощи. В ПВР ее доставили волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» совместно с исполнительным секретарем Коломенского отделения Дмитрием Новичковым.

«Для ребятишек привезли игрушки, книжки, раскраски, канцтовары, развивающие наборы. Дополнительно предоставили семьям бытовые приборы, сушилки для белья», — рассказал секретарь местного отделении партии Александр Гречищев.

Местное отделение партии оказывает помощь и поддержку приехавшим белгородцам. Кроме дополнительной помощи, совместно с ГСГУ они организовали досуг для ребят.

В марте 2024 года в Подмосковье приехало почти 400 человек из Белгородской области. Среди приехавших — 59 детей с ограниченными возможностями здоровья. Специально для белгородских детей в лагере «Лесная поляна» власти Подмосковья организовали свою школу и мини-детский сад, также в пункте созданы условия для комфортного отдыха, учебы и проведения досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что подмосковные детские лагеря подготавливают для размещения 410 детей и матерей с детьми-инвалидами из Белгородской области из-за регулярных обстрелов со стороны украинской армии.

«Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне. Подмосковье с вами!» — отметил он.