«Единая Россия» представила промежуточные итоги реализации народной программы

Медведев отметил, что сейчас выполнено более 80% показателей документа.

Социальная сфера

«Успешная реализация народной программы напрямую увязана с повышением уровня жизни граждан, включая социально незащищенные группы. Несмотря на все трудности, партия добилась увеличения социальных расходов в 2025 году. По сравнению с параметрами бюджета 2024 года они выросли на четверть. Сюда входит дальнейшая индексация материнского капитала, пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, средства на систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами», — сказал председатель.

По его словам, учтены и такие важные меры, как субсидия на погашение ипотеки многодетным семьям, поддержка льготной семейной ипотеки. На 56% средств больше закладывается на развитие села и малых городов. 27% предусмотрено дополнительно на ЖКХ и общественный транспорт. 5% составляет плановое увеличение расходов на здравоохранение, 38% — на культуру.

При содействии «Единой России» возобновлена ежегодная индексация пенсий работающим гражданам — решение затронет свыше 8 млн человек, почти в 1,5 раза увеличены средства на предоставление технических средств реабилитации людям с ограничениями по здоровью.

«В прошлом году мы продолжили активно заниматься возведением и ремонтом объектов социальной инфраструктуры во всех регионах страны. Именно эта работа во многом определяет качество повседневной жизни людей. Выполнена программа строительства новых школ: с 2019 по 2024 годы возведено более 1600 объектов — это очень значимый результат. Ещё около 5 тыс. школ отремонтировано с 2022 по 2024 годы», — сказал Медведев.

Он добавил, что создано большое количество допмест в детских садах — почти 250 тыс. с 2019 по 2024 годы. Очень важно, что требуются дополнительные места в детских садах. Это значит, что есть прирост населения. В этот же срок построено и отремонтировано 10 тыс. ФАПов и врачебных амбулаторий, в том числе, около 2,5 тыс. — за прошлый год.

Комфортная среда и кадры

Формирование комфортной городской среды — это еще один приоритет, закрепленный в народной программе. По итогам прошлого года количество благоустроенных общественных и дворовых территорий достигло почти 8 тыс.

«Эта работа, как мы и договаривались, проводилась непосредственно на основе мнения граждан», — подчеркнул спикер.

Во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 17 млн человек, в том числе, почти 100 тыс. человек — в новых регионах страны.

Следующее направление — обеспечение кадрами учреждений культуры на селе и в малых городах, отметил Медведев. Для этого реализуется программа «Земский работник культуры». Специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей. На Дальнем Востоке и в новых регионах России — 2 млн рублей.

Поддержка участников СВО

«Отдельно отмечу роль партии в поставке гуманитарной помощи в зону проведения СВО. По итогам прошлого года мы направили более 140 тыс. тонн грузов. Речь идет о продуктах, одежде, медицинском оборудовании. Кроме того, наши коллеги активно собирали средства на закупку специального оборудования для фронта. С 2022 по 2024 годы в зону боевых действий были переданы десятки тысяч БПЛА, около тысячи систем радиоэлектронной борьбы. Будем и дальше заниматься этой важнейшей работой — ровно столько, сколько потребуется», — уточнил председатель.

Поддержка участников спецоперации в народной программе теперь имеет особое значение — на съезде в декабре 2024 года это направление стало отдельным блоком документа. Координирует его выполнение Герой РФ Владимир Сайбель.

Среди ключевых задач по направлению Сайбель выделил обеспечение защитникам Родины на должном уровне комплексной медицинской реабилитации; создание условий для профессиональной самореализации участников СВО, включая льготный доступ к образованию; помощь в трудоустройстве; реализацию перечня уже предусмотренных льгот; содействие в разработке новых адресных мер поддержки, принимаемых на разных уровнях.

Также координатор отметил важность работы партии с бойцами спецоперации, участвующими в кадровых программах — «Время Героев» и ее региональные аналоги. Запустить их на съезде «Единой России» поручил президент.

«Давайте мы об этом специальное решение примем — так, чтобы партия непосредственно занималась всеми участниками СВО, нашими товарищами, которые вернулись с фронта и готовы помогать мирному развитию страны», — поручил Медведев.

Народная программа в Подмосковье

Секретарь Московского областного отделения ЕР, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, комментируя итоги заседания сообщил, что народная программа партии в регионе близка к завершению.

«Муниципальная часть наказов жителей была выполнена ещё в прошлом году. Что касается регионального уровня, то здесь исполнено в среднем 90% задач по городским и муниципальным округам области», — отметил Брынцалов.

Он напомнил, что в 2021 году в регионе собрали более 780 тыс. предложений от жителей. Каждый год депутаты продолжают принимать новые инициативы, а самые важные из них получают финансирование из регионального бюджета.

«Досрочное выполнение обязательств по ряду направлений стало возможным благодаря отлаженной системе парламентского и общественного контроля. За каждым объектом, строящимся в рамках народной программы, закреплен депутат. На всех этапах реализации тех или иных проектов проводятся регулярные выездные проверки. Это позволяет оперативно устранять проблемы и обеспечивать соблюдение сроков и качества работ. Кроме того, мы регулярно информируем жителей о ходе строительства, что позволяет избежать вопросов в будущем», — подчеркнул спикер Мособлдумы.