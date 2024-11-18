«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры

Инициативу сделать самбо обязательным уроком физкультуры озвучил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на пленарном заседании форума «Россия — Zа самбо», который проходит во Всероссийский день самбо в Уфе, передает пресс-служба партии.

На мероприятии собрались представители всех регионов — более 500 человек. Они провели две панельные дискуссии, посвященные роли этого вида единоборств и его продвижению в школах и вузах.

«Не первый год обсуждается предложение о том, чтобы самбо стало одним из обязательных уроков физкультуры в школах. Уже есть субъекты Российской Федерации, готовые стать экспериментальной площадкой, чтобы оценить и посмотреть, как этот проект „полетит“, а дальше — думать о том, стоит или нет распространять эксперимент на территорию всей страны», — сказал Владимир Якушев.

Еще одна инициатива — провести турниры по самбо к годовщине Великой Победы.

«Думаю, это будет правильно. Прошу активистов проекта подключиться и максимально отработать, чтобы все субъекты активно приняли участие», — сказал врио секретаря Генсовета.

Врио секретаря напомнил также, что перед «Единой Россией» стоит задача, чтобы в каждом населённом пункте был свой спортзал и секция самбо. Он поблагодарил всех, кто активно помогает развивать этот вид спорта: Всероссийскую федерацию самбо, Минспорта, Минпросвещения, министерство образования и науки, руководителей регионов, координаторов и председателей общественных советов партпроекта, президентов региональных федераций самбо.

«Можно с уверенностью сказать, что Россия действительно — ZА самбо. За самбо — за Россию — за Президента!» — подвел итог пленарного заседания Владимир Якушев.

Министр просвещения Сергей Кравцов в поздравительном письме подчеркнул, что самбо является одним из ключевых видов спорта, который воспитывает молодого человека, развивает уважение к духовно — нравственным ценностям, культуре здорового и безопасного образа жизни.

«Борьба самбо активно развивается в рамках деятельности школьных спортивных клубов, она включена в программу Всероссийских спортивных соревнований Президентских состязаний. Проект „Самбо — в школу“ также вызвал большой интерес среди школьников. Желаю участникам и организаторам форума продуктивной работы и успехов в реализации новых проектов», — отметил он.

Секретарь реготделения «Единой России», глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры должно стать главной национальной идеей.

«Этот вид спорта формирует настоящие мужские качества. В самбо не принято бить лежащего, бить в спину. Поэтому очень важно, чтобы самбо массово распространялось», — отметил он.

Председатель общественного совета партпроекта «Zа самбо», глава Республики Алтай Андрей Турчак напомнил, что форум — третий по счету, проходящий под эгидой партпроекта.

В форуме «Россия — Zа самбо», прошедшем 16 ноября в Уфе, от Московской области принял участие Президент Федерации самбо региона, координатор партпроекта «Za Самбо» в Подмосковье Сергей Фомкин. Он отметил, что в последние годы регион также является одним из лидеров развития вида спорта самбо в стране, а популяризировать национальный вид борьбы –важная и ответственная задача.

На данный момент в Московской области самбо занимаются более 17 тысяч спортсменов. В 2024 году на территории региона запланировано 32 мероприятия, большинство из которых уже проведены. Регулярно проходят мероприятия патриотической направленности, открытые тренировки и мастер-классы. Помимо этого, в рамках партийного проекта «Za самбо» в регионе активно реализуется «Самбо в парках», «Самбо в вузах», «Самбо в школах». Только в последнем из них уже задействовано 49 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.