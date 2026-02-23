«Единая Россия» поздравляет жителей Подмосковья с Днем защитников Отечества

Праздничные мероприятия партии «Единая Россия» ко Дню защитников Отечества объединили жителей Подмосковья: по всей области прошли концерты, патриотические акции и сборы помощи фронту. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Праздничные мероприятия партии объединили жителей Подмосковья: по всей области прошли концерты, патриотические акции и сборы помощи фронту

В них участвуют бойцы СВО и их близкие, ветераны, депутаты всех уровней, активисты «Молодой Гвардии», а также представители общественных организаций.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил защитников с праздником.

«Сегодня мы чествуем тех, для кого защита Родины является делом всей жизни, мерилом чести и долга. Именно эти люди пишут историю нашей страны прямо сейчас. На передовой, с оружием в руках, они сражаются за наше будущее, за будущее наших детей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он отметил, что Подмосковье славится бесстрашными и самоотверженными людьми, настоящими героями, чьи судьбы — живая летопись мужества, которая объединяет разные поколения и эпохи.

«Низкий поклон ветеранам и тем, кто сейчас находится на боевом посту. Ваша служба дает нам уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам крепкого здоровья, надежного тыла и скорейшего возвращения домой с Победой!» — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.