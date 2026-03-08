«Единая Россия» поздравила жительниц Подмосковья с 8 марта

В честь 8 марта «Единая Россия» организовала в Подмосковье концерты, творческие вечера, мастер-классы и другие акции. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что этот весенний праздник традиционно согрет словами признательности и уважения в адрес женщин.

«Вы создаете гармонию вокруг себя, трепетно относитесь к семейным ценностям, воспитываете будущее поколение. И в то же время вы добиваетесь выдающихся результатов в науке, бизнесе и общественной деятельности», — сказал Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что огромный вклад в развитие Подмосковья вносят социальные работники, врачи и педагоги, многие из которых — именно женщины.

При этом Игорь Брынцалов выразил особую благодарность матерям, женам и дочерям участников СВО, чья стойкость стала надежной опорой для бойцов и примером для всех.

«Пусть этот день будет таким же теплым, солнечным и нежным, как вы. Пусть он подарит вам много счастья и внимания, как делаете это вы для своих близких. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого прекрасного!» — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.