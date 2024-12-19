«Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию

Партия «Единая Россия» подвела итоги работы в осенней сессии. Задачи на ближайшую перспективу на прошедшем XXII Съезде поставили президент Владимир Путин и Председатель партии Дмитрий Медведев, отметил секретарь Генсовета, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В осеннюю сессию «Единая Россия» продолжила укреплять статус и расширять господдержку бойцов спецоперации и их семей: всего по инициативе партии принято более 130 федеральных законов на эту тему, сообщил Владимир Якушев.

«Конкретно в эту сессию приняты наши инициативы о запрете взыскания исполнительского сбора в отношении участников СВО; о наделении статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО; о возможности жилищной регистрации участников СВО по доверенности; о внеочередном праве на обеспечение жильем военнослужащих, имеющих ребенка-инвалида, и другие», — пояснил он.

По его словам, еще одной приоритетной задачей партии была работа над федеральным бюджетом.

«Итоговый документ получился сбалансированным, он отвечает стратегическим приоритетам развития страны. Порядка 15 триллионов рублей предусмотрено на реализацию положений нашей народной программы. Причем 161,7 миллиардов рублей было добавлено поправками „Единой России“. Эти средства пойдут на такие значимые направления, как строительство школ, детских садов, дорог, развитие науки, регионов, села, инфраструктуры детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей. В эту сессию нами внесены многие законопроекты: о дополнительном отпуске родителям и супругам раненого участника СВО; о дополнительной защите прав временных работников и совершенствовании работы частных агентств занятости», — добавил секретарь Генсовета.

Руководитель фракции партии Владимир Васильев подчеркнул, что в осеннюю сессию Госдума вышла на системную работу, в которой главным критерием оценки становится результативность и консолидация всех фракций.

«Единая Россия» смогла изыскать дополнительно 2 миллиарда рублей с тем, чтобы поддержать фонд «Защитники Отечества», укрепить его. В этом нас поддержали другие фракции. Также консолидированно поправками к бюджету мы поддержали такие общественные организации, как «Женщины России», «Боевое Братство», «Ассамблея народов России». Рассчитываем, что эти средства придут в начале 2025 года — первом квартале», — сказал глава думской фракции.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Всего в осеннюю сессию фракцией «Единой России» было внесено 100 законопроектов, из них законами стало 87. В том числе, принято 17 законов по поддержке участников СВО, внесенных по инициативе партии. Еще 12 находятся на рассмотрении. Решены вопросы о расширении перечня лиц, которые могут быть признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий; расширении трудовых прав (включая права членов семей тех, кто находится на фронте — прим. ред.); защите жилищных прав, в том числе, для военнослужащих, и возможность в первоочередном порядке получать жилье либо соответствующую субсидию; освобождении от ряда платежей (в частности, госпошлины за совершение тех или иных государственно значимых и регистрационных действий).

В следующем году предстоит не менее напряженная работа, подчеркнул Владимир Якушев.

«На прошедшем XXII Съезде президент Владимир Путин и Председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили задачи на ближайшую перспективу. Это, прежде всего, касается продолжения работы по поддержке ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших своих близких. У нас появился отдельный раздел в народной программе. Большинство его положений касаются именно совершенствования законодательства. Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость участия всех партийных институтов в реализации новых национальных проектов. Особый акцент сделан на нашем участии в программе капитального ремонта школ. Также глава государства подчеркнул важность партийного участия в реализации программ социальной газификации, благоустройства общественных пространств, модернизации почтовых отделений», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

В свою очередь, на заключительном заседании фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, которое прошло 19 декабря под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова, подчеркнули, что в регионе главным приоритетом в работе депутатского корпуса, по-прежнему, остается всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям.

«Поддержка тех, кто рискует своей жизнью ради безопасности страны, должна быть комплексной. Так, в течение 2024 года было проведено порядка 4 тысяч мероприятий, организованы встречи с семьями военных. В ходе таких встреч поступило порядка полутора тысяч вопросов, касающихся бытовой, финансовой, юридической, гуманитарной помощи. Большая часть из них уже решена положительно», — отметил Брынцалов.

Помимо этого, подводя итоги осенней сессии на 101-м заседании в Мособлдуме, Игорь Брынцалов отметил, что в уходящем году было проведено 30 заседаний, при поддержке депутатов фракции «Единая Россия» принято порядка 300 законов, 5 законодательных инициатив внесено в Госдуму.

«Всего Думой проведено около 450 мероприятий. В планах на 2025 год — активная работа в рамках 19 новых национальных проектов, свыше 40 проектов законов, более 30 мероприятий», — заключил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.