«Единая Россия» Подмосковья передала 11 т гумпомощи волонтерам лагеря «Курский рубеж»

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» продолжает системную поддержку восстановительных и гуманитарных миссий: формируются и доставляются продукты, питьевая вода, средства индивидуальной гигиены, а также техника и спецоборудование для работы в полевых условиях; партия оказывает содействие в организации волонтерских отрядов и их обеспечении. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

В Курскую область прибыл гуманитарный груз из Московской области для волонтеров партийного лагеря «Курский рубеж». В составе поставки — продукты, питьевая вода, средства индивидуальной гигиены, консервированная продукция, чай, крупы и макаронные изделия. Адресат — волонтерский корпус, в который входят, в том числе, молодогвардейцы из Подмосковья; они задействованы в восстановлении инфраструктуры и помогают жителям в решении бытовых и юридических вопросов.

«Региональное отделение партии „Единая Россия“ не остается равнодушным к ситуации в Курской области, оказывая всевозможную поддержку. В нем — все самое необходимое: продукты, питьевая вода, средства индивидуальной гигиены. В этот раз гуманитарная помощь предназначена для волонтеров, которые работают в Курской области. Это непростой и зачастую физически тяжелый труд. Они восстанавливают инфраструктуру, помогают жителям в решении бытовых и даже юридических вопросов. В этой миссии участвуют и молодогвардейцы из Московской области. Наша задача — обеспечить волонтерский корпус всем необходимым, чтобы они могли и дальше продолжать работу по восстановлению Курского региона», — отметил первый заместитель Секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Денис Перепелицын.

В свою очередь исполнительный секретарь отделения «Единой России» Центрального округа города Курска Татьяна Хмелевская поблагодарила жителей Подмосковья за внимание и поддержку региона.

«Московская область неоднократно помогает нам-курянам после атаки украинских формирований. Сейчас помощь другого рода — она нужна волонтерам, которые трудятся в приграничных районах. На территории Курской области с 18 июля начал работу лагерь „Курский рубеж“. В состав лагеря входят добровольцы из 13 регионов России», — отметила Татьяна Хмелевская.

Также руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Люберцах Анна Лисак, которая помогала формировать отправку, поделилась личным опытом участия в доставке гуманитарных грузов и адресной помощи.

«Впервые я поехала по срочному запросу на гуманитарную доставку — в тот момент нужна была машина и оперативный выезд. Для меня это личный вклад: не могу быть на передовой с оружием, но могу помогать делом. Выезжаем регулярно — примерно раз в месяц, а если запросов больше, то и чаще. Привозим продукты, средства гигиены, фонарики — их просили, потому что в некоторых местах нет освещения и электричества. Недавно помогли с машиной для военнослужащих — техника нужна и для перевозки оборудования, и для выездов на ремонт. Отзывы всегда теплые, ребята благодарят за любую поддержку», — рассказала Анна.

Она отметила, что вместе с материальной помощью важна и «душевная гуманитарная поддержка». Письма и детские работы становятся для адресатов источником моральных сил.

«Мы привозили фигурки из пластилина, которые ребята сделали в детском саду, и письма. Когда я приехала в следующий раз, мне показали эти же фигурки и сказали: „Спасибо“. В тяжёлые моменты они смотрят на них и чувствуют поддержку. Для людей, находящихся далеко от дома, это частичка родного — она действительно помогает не опускать руки», — добавила волонтер.

У Анны на территории СВО погибло несколько родственников, это и стало одной из причин ее мотивации принять участие в гуманитарной миссии.

«Я думала, как можно помочь, что можно сделать такого, чтобы быть полезной своей стране, людям, которые сейчас в непростых условиях, далеко от дома, — привезти им частичку родного, домашнего», — поделилась Лисак.

Пункты сбора гуманитарной помощи продолжают работу на базе общественных приемных «Единой России» во всех муниципалитетах Подмосковья. Актуальные списки необходимых вещей и график работы ближайшего отделения размещены на региональном сайте партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.