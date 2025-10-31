«Единая Россия» Подмосковья направила гуманитарную помощь Курской и Белгородской областям

За последние дни подмосковные единороссы отправили несколько партий гуманитарной помощи для бойцов на фронте и мирных жителей. В их состав вошли теплые вещи, продукты, масксети и другие необходимые предметы, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Одну из таких партий собрали в Люберцах, в составе груза, помимо всего прочего, — средства гигиены и одежда для жителей Курской и Белгородской областей.

«Очень важно, что к сбору активно подключились жители округа, школы и молодежные организации. Вместе мы показываем, что поддержка армии и мирных граждан — это общее дело», — рассказала и. о. руководителя «Молодой Гвардии Единой России» в Люберцах Мария Калугина.

Отметим, только за последние месяцы от жителей Люберец собрано более тонны гуманитарных грузов, а число волонтеров только растет.

Из Солнечногорска груз на передовую вскоре повезет председатель местного отделения «Всероссийского общества инвалидов» Лариса Альбицкая. Партию помощи собрали оперативно: жители принесли продукты, сладости, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.

Груз для бойцов отправили и из Серпухова: маскировочные сети, специальную маскировочную одежду для снайперов, теплые вещи. Также для бойцов в округе подготовили посылку с рисунками и письмами воспитанников детского сада «Жар-птица». Как говорят на фронте, ни один рисунок и ни одно письмо бойцы не пропускают: это самое дорогое, что тут есть.

В честь Дня добровольца Московской области в Лотошино волонтеры также подготовили очередную партию груза: они подготовили окопные свечи, тактические браслеты, чай и сухпайки.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.