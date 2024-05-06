«Единая Россия» передала детям из Белгорода подарки в ПВР в Коломне

Сторонники «Единой России» передали детям из Белгорода подарки и игрушки в честь праздника Светлой Пасхи, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Подарки и гуманитарную помощь доставили в пункт временного размещения в Коломне.

Региональное отделение сторонников «Единой России» оказывает всестороннюю помощь и поддержку тем, кто был вынужден покинуть свои дома и оказался в сложной жизненной ситуации

В день празднования Пасхи сторонники партии привезли детям с особенностями развития и их родителям, которые находятся в пункте временного размещения в Коломне, необходимые вещи: новую одежду, игрушки, а также — пасхальные куличи, освященные Долгопрудненским благочинием.

«Чужих детей не бывает, для нас важен абсолютно каждый ребенок! И это не голословные слова, а реальные дела, ведь это большая часть работы сторонников партии Подмосковья. Хочется отдельно отметить, что с белгородскими сторонниками партии мы находимся на связи, буквально в феврале ездили к ним и передали медоборудование, которое уже работает в учреждениях здравоохранения региона» — сказала председатель Регионального совета сторонников «Единой России» Елена Андреева.

Она поблагодарила Общественную палату Московской области, и в частности, координатора проекта МЫДЕТИ.МО Илью Ермакова за помощь с игрушками юным белгородцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие запросы и стараются их реализовать.