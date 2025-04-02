«Единая Россия» отправит волонтеров и мундепов на голосование по благоустройству

Партия «Единая Россия» обеспечит участие муниципальных депутатов и волонтеров депутатов в организации Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Помимо этого, будет организована проверка состояния общественных пространств, а также дворов после зимы.

Еще «Единая Россия» планирует присоединиться ко Всероссийскому субботнику.

Задачи отделениям партии в регионах поставил секретарь Генсовета «Единой России» и сенатор Владимир Якушев во время ВКС по реализации партийного проекта «Городская среда». В нем участвовали заместители министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина Алексей Ересько, Константин Михайлик, федеральный координатор партийного проекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

Вопрос создания комфортной городской среды была одной из основных у «Единой России». Партпроект «Городская среда» в 2017 году оказался одним из главных для аналогичной федеральной программы под названием «Формирование комфортной городской среды». По ней уже был организован и проведен большой объем работы, отметил Якушев.

Представители «Единой России» в подробностях рассказывали жителям страны о том, что они могут принять участие в проекте. Проводилась крупная рекламная голосования за объекты благоустройства. К совместной работе были привлечены около 30 тыс. волонтеров, а также парламентариев разных уровней.

Помимо этого, были организованы общественные обсуждения перед голосованием. Жители страны увидели, что от их решения зависит, каким образом и что будут делать.

Люди выбирают, какие дворы, скверы, площади, набережные и парки необходимо благоустроить сначала. Также им решать, какое покрытие применить во время ремонта дорожек, как сделать освещение лучше, какое оснащение должно быть у спортивных и детских площадок.

Таким образом люди действуют активно. Они воплощают в жизнь проекты до мелочей, обсуждают их, добавил Якушев.

«Единая Россия» принимает участие в разных этапах процесса. Сначала собирают предложения, находят финансирование. Затем следят за качеством выполненных работ, а также наблюдают за окончательным введением объектов в эксплуатацию.

Все большее количество людей интересуются проектом. За четыре года количество жителей страны, которые вовлечены в него, выросло в 1,7 раза. Наибольшую активность в голосовании зафиксировали в Чечне, Тыве, Башкортостане, Свердловской, Томской областях, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2025 году во время работы над партийным проектом ввели индивидуальные показатели эффективности. Нужно, чтобы были вовлечены минимум 25 тыс. волонтеров партии. Также необходимо, чтобы были благоустроены не меньше пяти тыс. дворов.

Якушев дал задачу активу «Единой России» сфокусироваться на отслеживании состояния дворов, а также общественных пространств после завершения зимы. Мероприятия начали проводить в конце марта.

«Прошу вас тщательно и ответственно фиксировать все обнаруженные нарушения — с точной привязкой к месту. Информация по итогам мониторинга будет представлена в Минстрой РФ», — отметил Якушев.

«Единая Россия» будет участвовать во Всероссийском субботнике, который пройдет 26 апреля. Мероприятие проводится вместе с Минстроем.

Также партия поучаствует во Всероссийском онлайн-голосовании за территории, а также дизайн-проекты благоустройства. Оно будет идти с 21 апреля до 12 июня. Также «Единая Россия» постарается добиться того, чтобы жители страны были привлечены к голосованию.

Якушев отметил, что нужно привлечь к работе на голосовании наибольшее количество волонтеров партии. Речь идет как об активе «Единой России», так и партпроекте «Городская среда», членах общественного совета проекта, молодежного актива и серебряных волонтеров.

Им нужно будет объяснить жителям населенных пунктов, почему голосование важно для них. Также необходимо будет познакомиться людей с проектами, которые отправлены на голосование.

Такую работу они будут проводиться в особых информационных точках, на территории общественных пространств и при проведении массовых мероприятий.

Еще у волонтеров будут планшеты. Они будут помогать жителям населенного пункта голосовать за нужный объект сразу, отметил Якушев.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько сказал спасибо партии за поддержку проекта «Формирование комфортной городской среды». Он напомнил, что россиянам нравится проект, и они в нем принимают участие.

Проект начал реализовываться, когда Якушев руководил Минстроем. Инициатива продолжается и дальше, а значит действия были предприняты правильные.

Ересько отметил, что недавно был организован конкурс «Лучшая въездная стела и лучшая выходная группа». В его организации «Единая Россия» тоже участвовала.

Теперь стартует другой конкурс — на создание лучшей витрины, которая оформлена в честь 80-летия Победы. Ересько призвал всех поучаствовать в проекте.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик сказал, что в проекте «Формирование комфортной городской среды» поучаствовали примерно шесть тыс. населенных пунктов. Суммарно в них проживают 120 млн россиян. В государстве удалось благоустроить около 73 тыс. территорий. Их суммарная площадь составляет примерно 50 тыс. гектар.

Допфинансирование при реализации региональных программ формирования современной городской среды составило около 193 млрд рублей, отметил Михайлик.

Наработки в формировании комфортной городской среды показали регионы РФ.

По словам председателя Мособлдумы VII созыва, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова, Подмосковье активно применяет механизм программы «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году в рамках конкурса выбрали 53 общественные территории. Им выдали деньги на проведение реконструкции.

Брынцалов сказал, что в 2024 года показали 220 объектов. Проголосовали около 500 тыс. жителей разных муниципалитетов Подмосковья. «Единая Россия» вместе с Минблагоустройства собирает список проектов, которые выставят на голосование в 2025 году.

Он также добавил, что подмосковное отделение партии совместно с депутатским корпусом, волонтерами и неравнодушными жителями примет активное участие в мероприятиях по уборке территорий.

«Всероссийский субботник назначен в этом году на 26 апреля. Однако Московская область начнет эти мероприятия несколько раньше. 18 апреля, согласно региональному закону, мы отмечаем Праздник труда Подмосковья. Традиционно вместе с партийным активом и неравнодушными жителями выйдем на уборку общественных пространств. Особое внимание мы уделим памятникам, установленным в честь подвига советского народа в годы войны», - добавил Брынцалов.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством с 2017 года. В ее основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. Люди сами решают, что будет благоустроено в первую очередь. Партия вместе с жителями участвует во всех этапах этого процесса — от сбора предложений и обеспечения финансирования до контроля качества работ и финального ввода объектов.

Кроме того, «Единая Россия» обеспечила в федеральном бюджете средства на программу по благоустройству, закрепила ее реализацию в народной программе, с которой победила на выборах в Госдуму, и традиционно помогает в проведении рейтингового голосования, а также контролирует качество работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», - отметил Воробьев.