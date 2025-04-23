«Единая Россия» открыла в Московской области выставки, посвященные «Диктанту Победы». Экспозиции установлены в парке культуры и отдыха Жуковского, Наташинском парке Люберец, а также в парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуево, передает пресс-служба партии.

Выставка рассказывает о предпосылках и истории зарождения международной акции, ее географии и значении для сохранения исторической правды о роли советского народа в Победе во Второй мировой войне.

«Данная инициатива дополняет систему патриотических проектов, объединённых в Московской области программой „Успех V единстве поколений“. Особую значимость приобретает интеграция экспозиций в общественные пространства — они естественным образом становятся частью культурного ландшафта, формируя живой диалог с горожанами. Подобный подход создаёт тонкую, но прочную связь времён: через повседневную среду людям всех возрастов рассказывается о самой акции, а также доносится историческая правда о подвиге народа, сокрушившего нацистскую машину», — сообщил секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Первыми посетителями выставок стали депутаты и активисты партии, активные жители округов. В Люберцах в церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова, председатель Совета депутатов округа Пётр Ульянов и заместитель руководителя фракции «Единой России» в Люберцах Александр Шлапак.

«Я думаю, уже трудно найти человека в нашей стране, который не слышал о нашей масштабной акции „Диктант Победы“. Он проходит не только по всей стране, но и за её пределами — в этом году акция состоится в 85 странах мира. В Московской области количество площадок ежегодно растет. Только в городском округе Люберцы будет открыто 43 площадки, где диктант можно написать лично. Всего же в Подмосковье таких площадок будет свыше 1300», — рассказала Лидия Антонова.

В Жуковском открытие выставки прошло при участии депутата Совета депутатов городского округа Жуковский, участника СВО Дениса Козлова.

«Фотовыставка раскрывает посетителям главную тему — насколько важно сегодня сохранить историческую память. Мы должны передавать правду о подвиге наших предков следующим поколениям. В этом году я сам впервые приму участие в „Диктанте Победы“ — считаю важным не только организовывать подобные мероприятия, но и лично быть частью этого большого дела», — подчеркнул Денис Козлов.

Международная акция «Диктант Победы» пройдет 25 апреля 2025 года в 12:00. В Московской области подготовлено 1370 очных площадок. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции. Организаторами международной акции выступают партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.