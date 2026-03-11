«Единая Россия» открыла регистрацию на праймериз в Подмосковье

Партия «Единая Россия» начала регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании перед выборами в Госдуму и кампанией других уровней, которые пройдут в том числе в Подмосковье. Подать заявку можно на сайте PG.ER.RU до 30 апреля, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Участие в отборе могут принять все зарегистрированные в России избиратели. С момента выдвижения кандидаты получают право вести агитационную работу. Итоговый список претендентов на выборы в Госдуму партия утвердит на съезде в июне.

«Мы остаемся единственной политической силой, которая определяет кандидатов в открытой и честной борьбе, опираясь на мнение жителей регионов. Партия не боится внутренней конкуренции, готова к честному разговору и к тому, чтобы слышать критику», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он добавил, что предложения жителей, озвученные на встречах с кандидатами, ложатся в основу Народной программы, за реализацию которой партия несет ответственность.

Руководитель исполкома «Единой России» в Московской области Денис Перепелицын отметил, что жители региона традиционно активно участвуют в процедуре. По его словам, это обеспечивает прозрачность отбора и позволяет заранее познакомиться с претендентами.

Выдвижение продлится до 30 апреля. С 20 апреля по 29 мая избиратели смогут зарегистрироваться для участия в голосовании через портал «Госуслуги». Само предварительное голосование пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая.

В Московской области уже утвержден состав оргкомитета из 23 человек. Его возглавил секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В сентябре в регионе состоятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы нескольких округов. По оценке Брынцалова, состав Мособлдумы может обновиться на 30–40%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.