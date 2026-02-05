«Единая Россия» отчитается о выполнении народной программы в Подмосковье за 5 лет

На расширенном заседании фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, в котором помимо региональных парламентариев также приняли участие депутаты муниципальных советов Подмосковья, глава фракции, спикер регионального парламента Игорь Брынцалов подчеркнул, что необходимо предельно конкретно и честно отчитаться перед избирателями о результатах работы и выполнения народной программы за 5 лет.

«Это принципиальный момент и принципиальная позиция партии, потому что „Единая Россия“ отвечает за обязательства и обещания, которые на себя берет. Поэтому сейчас, спустя 5 лет работы, нам есть о чем отчитаться перед людьми», — отметил Брынцалов.

Он напомнил, что народная программа формировалась не в тиши кабинетов, а на основании запросов избирателей Подмосковья, поэтому она напрямую отвечает их ожиданиям. Документ увязан с национальными проектами, утвержденными Президентом, федеральными и региональными программами, обеспечен финансированием в федеральном и региональном бюджетах.

С народной программой партия победила на выборах в федеральный парламент и Московскую областную Думу в 2021 году. При формировании документа в Подмосковье 5 лет назад было проведено более чем 27 тысяч встреч с жителями, собрано более 780 тысяч наказов. На сегодня выполнено более 90% из них.

В ходе отчетов в ближайшие несколько месяцев депутаты «Единой России» будут встречаться с жителями Подмосковья, с коллективами предприятий и рассказывать о конкретных результатах работы: о построенных или отремонтированных школах и детских садах, больницах и амбулаториях, приведенных в порядок парках, отремонтированных дорогах, замененных системах ЖКХ.

«Нам предстоит прямой и честный диалог — о том, что удалось сделать, что-то по каким-то причинам не получилось, и над чем еще нужно работать», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Кроме того, он сообщил, что в Подмосковье пройдет несколько тематических отчетов-форумов по отдельным направлениям народной программы.Депутаты, главы муниципалитетов, представители правительства региона, эксперты, жители смогут вместе обсудить итоги и наметить дальнейшие планы работы.

Напомним, ранее в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что работа партии и Правительства при реализации народной программы в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы.

«Наиболее весомый итог работы Правительства России и партии за прошлый год — подготовка проекта бюджета, его корректировки. Поправки, которые были выдвинуты „Единой Россией“, позволили дополнительно выделить свыше 174 миллиардов рублей на ряд социально значимых направлений. Это в том числе усиление помощи семьям с детьми, участникам специальной военной операции, их семьям, близким и родным, ускорение капитального ремонта школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжение газификации, строительство дорог, благоустройство сельских территорий», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он напомнил, что по народной программе в регионах открываются десятки поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов — объектов, которые в первую очередь повышают качество жизни людей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.