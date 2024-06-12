«Единая Россия» организовала масштабное празднование Дня России в Подмосковье

Он посвящен установлению суверенитета вгосударстве и началу современного этапа российской истории.

Дата праздника связана со знаменательным событием российской истории —12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов РСФСР была принята. Декларация о государственном суверенитете. В этом документе провозглашались такие принципы, как равноправие всех политических партий, разделение властей и главенство Конституции как основного закона страны.

По сути, эта декларация заложила основы для образования нового государства — Российской Федерации.

«Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшаякультура и традиции, наши духовные ценности. Россия — это наши люди, крепкие духом и с широкой душой. Которые во все времена вставали назащиту Родины. Стоят и сегодня», — отметил секретарь Генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в честь дня России в подмосковных парках проходят различные мероприятия. Также он поздравил всех с праздником.

«Мы гордимся историей и достижениями России, ее богатой культурой и духовным наследием. Сегодня, как никогда, важно быть вместе, поддерживать друг друга и объединяться ради общей цели», — отметил глава региона.

День России — это важный госпраздник. Его отмечают ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о госсуверенитете. Кроме этого, 12 июня 1991 года прошли первые в истории страны всенародные открытые выборы президента.