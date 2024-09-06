«Единая Россия» организовала для бойцов СВО экскурсию на киностудию «Мосфильм»

Экскурсия организована в рамках проекта «Женского движения Единой России» по социокультурной реабилитации участников СВО, проходящих лечение.

Бойцы посетили павильоны киностудии«Мосфильм», натурные площадки старой Москвы и Санкт-Петербурга, а также обширную экспозицию музея киностудии. Экскурсоводы показали костюмы, автомобили и реквизит, который использовался во множестве известных фильмов.

«Программу социокультурной реабилитации наших бойцов „Женское движение Единой России“ проводит уже более года. За это времяпо всей странемы провели порядка 700 мероприятий, в которых приняли участие около 28 тыс. наших бойцов и членов их семей. В рамках этой программы у наших ребят появляется возможность посетить самые яркие и лучшие достопримечательности нашей страны. Например, на Камчатке они ездили на океаническую рыбалку, а в Санкт-Петербурге посещали знаменитые на весь мир музеи. Сегодня мы привели ребят на киностудию „Мосфильм“. Многие из них в Москве впервые, здесь бойцы из Сибири, из Дальнего Востока, из Центральной России. Мероприятия обязательно проводятся в сопровождении активистов „Единой России“, депутатов. Это позволяет во время неформального общения ответить на вопросы ребят, в том числе по социальным выплатам, по бытовым вопросам. И многие решить буквально на месте», –отметила заместитель секретаря Генерального совета Партии, сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России».сенатор РФДарья Лантратова.

Координатор «Женского движения Единой России» в Московской области, региональный уполномоченный по правам детей Ксения Мишонова подчеркнула, что военнослужащим необходима не только физическая, но и духовная реабилитация, чтобы скорее вернуться в «строй».

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Мы постоянно на связи с нашими ребятами, которые проходят лечение в реабилитационных центрах. Выдержать 21 день в четырех стенах пусть даже и очень хорошего санатория сложно. Нужна психологическая разгрузка, положительные эмоции. Поэтому мы решили взять на себя своего рода культурно-просветительскую реабилитацию. С нашей помощью ребята посещают спортивные матчи, ездят на экскурсии в музеи, становятся постоянными участниками еще одного нашего регионального проекта — „православные гостиные“, которые мы проводим в наших подмосковных храмах. Мне кажется, это очень большой вклад в их скорейшее восстановление. Душа ведь тоже должна реабилитироваться, не только тело»», –рассказала Ксения Мишонова.

«Было очень интересно прикоснуться, увидеть своими глазами места, где снимали знаменитые фильмы, которые смотрели и знали с детства. Впервые здесь, нас встретили, провели экскурсию, все очень понравилось. Реабилитация в Подмосковье проходит на высоком уровне и полностью отвлекает от военных будней», — поделился военнослужащий Олег из Пензенской области.

Напомним, социокультурная программа для участников специальной военной операции, находящихся на лечении и реабилитации, реализуется партией совместно с Минобороны РФ. Московская область вошла в число пилотных регионов, в которых в июле 2023 года «Единая Россия» запустила проект в поддержку участников СВО, находящихся на реабилитации — для них организуют культурную программу в регионах. Военнослужащих знакомят с музеями и достопримечательностями городов, в которых они проходят лечение. Сопровождают бойцов активистки «Женского движения Единой России», которые прошли организованные партпроектом курсы сестринского дела и помогают ухаживать за участниками СВО в госпиталях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.