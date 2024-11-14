«Единая Россия» обсудила выполнение наказов Подмосковья по вопросам благоустройства

Как отметил Брынцалов, в перечне наказов, собранных в ходе избирательной кампании в 2021 году, — новые детские площадки, парки, скверы и набережные, а также освещение.

«Конечно, этот список постоянно пополняется. Сейчас у нас порядка 3 тысяч наказов в сфере благоустройства. На данный момент они выполнены на 78%. Например, была создана зона отдыха на берегу реки Коломенки, парк „Зеленый узел“ в Павловском Посаде, детский сквер в Орехово-Зуево, набережную водоема „Красный Ручей“ в Лотошино, детский сквер в Раменском», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что уже исполнено более 2,2 тысяч наказов жителей Московской области. В настоящий момент в стадии исполнения находится 284 поручения избирателей.

«Еще порядка 600 объектов будут включены в государственные и муниципальные программы на ближайшие два года. Депутаты „Единой России“ всех уровней совместно с жителями будут контролировать ход работ», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.