«Единая Россия» обозначила приоритеты в осеннюю сессию Мособлдумы

Открывая заседание фракции, секретарь отделения «Единой России» в Подмосковье, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что муниципальная избирательная кампания в регионе прошла успешно. Партия получила 142 мандата из 196, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он обратил внимание, что по итогам голосования было избрано 13 депутатов-участников СВО, депутатский мандат получила также вдова погибшего героя Ольга Бортновская. По сравнению с результатами прошлых выборов представительство ветеранов СВО выросло в 2 раза.

На заседании фракции также обсуждались итоги работы депутатов в летний период.

Как отметил Игорь Брынцалов, с участием депутатов партии прошло порядка 2,5 тысячи мероприятий: встречи с жителями, проведение приемов, контроль хода строительства и ремонта социальных объектов.

В частности, накануне нового учебного года депутаты проверили готовность 78 новых школ и учреждений, где проводились работы по капремонту.

Парламентарии также проводили встречи с ветеранами СВО, семьями героев, продолжался сбор гумпомощи для новых регионов и бойцов на фронте.

В начале заседания Игорь Брынцалов обозначил и приоритеты на предстоящий период: демографическая политика и поддержка семей с детьми, масштабная модернизация сферы ЖКХ.

«Отдельное внимание в осенней сессии будет уделено совершенствованию мер поддержки участников СВО и их семей», — сообщил секретарь подмосковного отделения партии.

Игорь Брынцалов добавил, что в летний период депутаты активно собирали и наказы жителей. По его словам, все наказы должны быть отражены в программах партии, каждое поручение граждан должно быть отработано и учтено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.