«Единая Россия» обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета

Планы по реализации положений главного партийного документа, составленного на основе предложений и пожеланий людей, партия оставляет неизменными, даже несмотря на весьма непростую ситуацию в стране, заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии. В ней приняли участие координаторы направлений народной программы и представителями федеральных министерств, передает пресс-служба партии.

«Все обязательства, которые зафиксированы в народной программе, партия продолжает выполнять в срок и в полном объёме. На её реализацию уже направлено более 17 трлн рублей из федерального бюджета за истекшие три года», — подчеркнул он.

По его словам, среди ключевых результатов этой работы — масштабная модернизация инфраструктуры образования и здравоохранения. До конца текущего года будет построено и отремонтировано более 9,5 тыс. школ и детских садов, свыше 14 тыс. ФАПов, амбулаторий и поликлиник. Стартовали новые программы капремонта детских садов и учреждений СПО, общежитий вузов. В городах благоустроено более 76 тыс. общественных пространств и дворов. На селе созданы и модернизированы свыше 2 тыс. ДК. Продолжается социальная газификация. Началось выполнение программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах.

«Единая Россия» многое сделала для обеспечения адресной поддержки граждан. Это — социальные контракты, единое пособие семьям с детьми и субсидирование ипотеки для многодетных семей, программы реабилитации инвалидов, льготного лекарственного обеспечения и помощи детям с редкими и сложными заболеваниями, которую оказывает фонд «Круг добра». Кроме того, регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала. Безусловный приоритет нашей партии — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это касается и комплексной реабилитации, и помощи в трудоустройстве, предоставления льгот и ряда других вопросов», — сказал Медведев.

Партия участвует во всех этапах работы над главным финансовым документом: от подготовки проекта в Правительстве до работы над ним в Госдуме, последовательно отстаивая статьи, связанные с народной программой.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев добавил, что у «Единой России» есть ряд принципиальных направлений, по которым хотелось бы, чтобы финансирование в бюджете ни в коем случае «не падало».

При этом позиция «Единой России» при голосовании по проекту федерального бюджета должна быть консолидированной, подчеркнул Владимир Якушев.

«Мы должны выступать с точки зрения поддержки нашего федерального бюджета совместно. Это не обсуждается», — акцентировал внимание секретарь Генсовета.

Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, в проект федерального бюджета уже вошли положения народной программы.

«В рамках направления «Крепкая семья» размер маткапитала проиндексирован на 6,8% — на уровне инфляции. Нововведение следующего года — ежегодная семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Часть уплаченного НДФЛ будет возвращаться семьям, что станет весомой поддержкой. В 2026 году на эти цели предусмотрено около 120 миллиардов рублей», — рассказал он.

Также в проект бюджета вошли положения о ежегодной индексации социальных обязательств; индексации страховых пенсий неработающих и работающих пенсионеров; ежегодном повышении прожиточного минимума; продлении маткапитала до 2030 года; поддержке субъектов РФ – в том числе, обеспечении регионами первоочередных обязательств и программных мероприятий партии, реализации 10 индивидуальных программ социально-экономического развития, расселении аварийного жилья, реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры; обеспечении обороны и безопасности страны.

Помимо этого, «Единая Россия» в проекте бюджета на 2026-2028 годы предусмотрела средства на капремонт 2091 школы. Всего за пять лет отремонтируют почти 9,3 тысячи школ. По решению Президента программу распространили на колледжи и детские сады - со следующего года средства заложены на 1150 детских садов и 832 здания СПО. До 2030 года отремонтируют 800 общежитий. Горячее питание получат 6,9 миллиона младшеклассников, почти миллион педагогов – доплаты за классное руководство. Продолжится партийная программа по обновлению парка школьных автобусов – ежегодно три тысячи автобусов будут направлять в регионы.

По словам секретаря подмосковного отделения «Единой России» и спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, к 2026 году в Московской области планируется реализовать наказы жителей по приоритетным направлениям — образованию, здравоохранению и развитию городской среды. Он подчеркнул, что с 2022 года в регионе капитально отремонтировали 230 школ, и масштабная программа ремонта образовательных учреждений продолжается.

Кроме того, партии удалось увеличить финансирование некоммерческого сектора – в общей сложности более 460 млрд рублей направлены на эти цели (это не только прямые субсидии, но и возможность получить поддержку через грантовые конкурсы); продлить пониженные страховые взносы для НКО при соблюдении определённых условий. Сохраняется поддержка общероссийских общественных организаций инвалидов, молодёжных и детских некоммерческих организаций (Российский союз молодёжи, Российский союз сельской молодёжи, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Юнармия), заложены средства на проекты по обучению молодёжи, патриотические проекты (например, Таврида.Арт и «Машук»).

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул: сила «Единой России» и сила нашего государства — в единстве.