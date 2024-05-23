«Единая Россия» контролирует ход программы «Формирование комфортной городской среды»

Программа «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) реализуется Правительством России с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей, передает пресс-служба партии.

Открытое всероссийское голосование по объектам благоустройства «Единая Россия» совместно с Минстроем России запустила в марте 2024 года. Старт процедуре дали в парке Скитские пруды в Сергиевом Посаде Московской области.

«По итогам голосования, в котором приняли участие более полумиллиона жителей Московской области, были определены 53 общественных территории. Все они будут реконструированы по программе „Формирование комфортной городской среды“. Депутаты „Единой России“, начиная от муниципальных Советов, заканчивая депутатами Государственной Думы, избранными от региона, будут держать на контроле сроки и качество выполняемых работ», — заявил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мособлдуме, спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что по готовности объектов, необходимо организовать участие жителей городских округов в приёмке работ.

«Голосование проходило открыто, жители сами выбирали, какие объекты необходимо на их взгляд благоустроить. Например, в Балашихе по программе будет благоустроен сквер по проспекту Ленина, а в Реутове преобразования пройдут в Центральном парке на Юбилейном проспекте. Крайне важно вовлекать жителей в процесс мониторинга и последующей приёмке объектов. Это позволит нам избежать каких-либо ошибок и недочётов», — добавил Игорь Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.