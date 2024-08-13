«Единая Россия» из Подмосковья доставила гуманитарную помощь в Курскую область

Первая фура с гуманитарным грузом, собранная «Единой Россией» в Подмосковье, отправилась в Курскую область из подмосковного Реутова. В подготовке сборного груза, наряду с партийцами, приняли участие неравнодушные жители и предприниматели со всего Подмосковья, сообщил секретарь регионального отделения, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«От регионального отделения направили бытовую технику для организации работы пунктов временного размещения жителей — это холодильники, стиральные машины, генераторы. Также включили в поставку товары первой необходимости, продукты, средства личной гигиены и бутилированную воду. Спасибо всем, кто откликнулся и помог оперативно собрать гуманитарную помощь», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Некоторые местные отделения «Единой России» подготовили и уже доставили своими силами гуманитарные грузы. Например, из Зарайска в Курскую область привезли постельные принадлежности и товары первой необходимости. Секретарь местного отделения Виктор Петрущенко лично сопроводил груз в Курск.

По словам Игоря Брынцалова, Подмосковье, наряду с поставками необходимых товаров, также принимает жителей приграничного региона.

«Как только стало понятно, что нужна наша поддержка, в Курскую область были отправлены медицинские бригады. Параллельно выехали подмосковные автобусы, чтобы эвакуировать людей, в первую очередь детей. Сотни человек уже находятся в пунктах временного размещения — это летние лагеря и пансионаты.Важно обеспечить их всем необходимым, наладить образовательный процесс для ребят, а взрослым– помочь с трудоустройством. Все эти вопросы находятся на личном контроле Губернатора. Партийцы, депутаты фракции „Единая Россия“ Мособлдумы на местах тоже включаются в эту работу», — заявил Брынцалов.

Секретарь регионального отделения также отметил, что наряду с партийцами в работу по оказанию помощи курянам пришло молодёжное крыло партии. Несколько активистов подмосковного МГЕР вызвались добровольцами. В составе сводного отряда они уже работают в оперативном штабе в Курске. Кроме этого, молодогвардейцы сопровождают автобусы с людьми, пребывающими в Московскую область.

Ранее губернатор заявил, что основная задача властей Подмосковья — помощь детям из Курской области, эвакуированным из-за атаки ВСУ на регион.

«Мы постоянно на связи с врио губернатора Курской области. Первое, о чем попросил Алексей Смирнов — помочь детям. Сейчас это наша основная задача», — заявил Воробьев.