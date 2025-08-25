«Единая Россия» и центр «Авангард» подписали соглашение в рамках проекта «Выбор сильных»

Подписали соглашение о взаимодействии секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов и директор «Авангарда» Дарья Борисова, при участии сенатора Российской Федерации, девятикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Александра Карелина, передает пресс-служба партии.

В День Государственного флага России, 22 августа, на территории учебно-методического центра «Авангард» между военно-патриотическим учреждением и региональным отделением партии «Единая Россия» был заключен договор о сотрудничестве в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных».

«Он нацелен на то, чтобы наша молодежь в Московской области развивалась в спорте. В каждом городском округе уже созданы секции, тысячи ребят в них занимаются, развиваются и полноценно впитывают в себя всё то, что можно назвать любовью к близким, своим друзьям, своему городу, региону и нашей стране», — отметил он.

Сотрудничество с «Авангардом», по словам Игоря Брынцалова, позволит передавать эти ценности через мастер-классы, тренировки и личные встречи с чемпионами, которые своим примером показывают, что такое сила духа и верность Отчизне.

«Для нас большая честь, что сегодня с нами здесь уникальный человек — Герой России, трёхкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Российской Федерации Александр Александрович Карелин. Он является идеологом и Председателем Общественного Совета партийного проекта „Выбор сильных“. Александр Александрович мотивирует мальчишек и девчонок по всей стране быть сильными, проявлять себя в боевых и других видах спорта, иметь цель в жизни и идти к ней», — добавил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Дарья Борисова подчеркнула, что проект откроет для центра новые возможности.

Мероприятие продолжилось насыщенной программой — экскурсией по интерактивной площадке «Растим патриотов Подмосковья вместе!» и мастер-классом для воспитанников центра по трём видам спорта — самбо, дзюдо и спортивной борьбе.

«Сразу захотелось записаться на секцию дзюдо. Тут атмосфера такая классная, необъяснимая. Интересно что-то повторять. Я в восторге», — поделилась впечатлениями юная зрительница мастер-класса по дзюдо Софья Саженина.

После этого состоялась «Классная встреча» курсантов учреждения с именитыми спортсменами — чемпионами по самбо, дзюдо и спортивной борьбе. Молодые люди могли задать интересующие их вопросы, взять автограф и сделать фото на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.