«Единая Россия» и Минпросвещения обсудили подготовку ко Дню знаний

«Единая Россия» обеспечила школьными наборами 240 тыс. детей по всей стране, организовала депутатский и общественный контроль за работами по строительству и капремонту школ, который позволил сдать объекты в срок, передает пресс-служба партии.

Итоги акции «Единой России» «Собери ребенка в школу», а также готовность зданий школ к началу учебного года обсудили на заседании Всероссийского штаба партии и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев отметил, что по программе капремонта школ, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, к началу учебного года по всей стране с 2022 года сдадут почти 4,5 тыс. школ. Из них 406 — в этом году.

«Наши депутаты, сенаторы, члены штабов общественного контроля особое внимание уделили объектам „красной зоны“. Это позволило принять ряд своевременных решений и подтянуть общие показатели. В течение сентября-декабря 2024 года капитальный ремонт завершится еще в 327 зданиях школ», — рассказал Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета также сообщил, что досрочно будет исполнено поручение президента о строительстве 1,3 тыс. новых школ.

«1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них — 1300-я школа с начала реализации нацпроекта „Образование“. Таким образом, поручение будет выполнено на несколько месяцев раньше срока. До конца года ожидаем сдачу еще 154 школ», — рассказал Владимир Якушев.

Кроме того, он добавил, что партия провела традиционную акцию «Собери ребенка в школу». В этом году помощь уже получили 240 тыс. детей. Помимо этого, депутаты «Единой России» и партийные активисты помогли подготовить к началу нового учебного года 5,5 тыс. школ. А в партийной акции «Родительская приемка» приняли участие более 13 тыс. родителей.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что контроль «Единой России» за капремонтом школ позволил привести в порядок на 1 тыс. объектов больше. И программа, которую партия реализует с Минпросвещения, идёт с опережением сроков.

«Предлагаю в октябре провести селекторное совещание перед завершением года, чтобы, если проблемы останутся, обсудить с этими регионами вопросы строительства и капитального ремонта», — сказал Кравцов.

Московская область, как один из самых быстрорастущих регионов, также принимает активное участие в реализации программы строительства и капремонта школ. По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, ко 2 сентября в регионе планируется к открытию 39 новых и 40 школ после капремонта.

«Всем вместе нам удалось сделать так, чтобы как можно больше ребят в этом году пришли в новые, современные здания. Кроме этого, в преддверии нового учебного года навещаем многодетные и малообеспеченные семьи, помогаем им собрать детей к школе. Также адресная помощь оказывается детям участников СВО», — подметил Игорь Брынцалов.

Кроме этого, по инициативе «Единой России» в программу по капитальному ремонту учреждений образования включены колледжи и техникумы. В Подмосковье работы ведутся в Электростальском, Раменском и Мытищинском колледжах, а также в Дмитровском техникуме и Автомобильном-дорожном колледже в Бронницах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.