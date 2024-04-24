«Единая Россия» и МГЕР в Московской области провели обучение волонтеров «Диктанта Победы»

В их числе активисты «Молодой Гвардии», «Волонтеры Подмосковья,«Волонтеры Победы»

Обучение прошло на базе регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». В ходе мероприятия волонтерам рассказали правила проведения акции, объяснили организационные и моменты. Будущихволонтеров «Диктанта Победы» уже распределили по площадкам.

«Ежегодно более 5 тысяч человек работают на площадках «Диктанта Победы». Активисты МГЕР, других общественных объединений в регионе с трепетом ждут этого события. Для них это не только возможностьпоучаствовать в крупнейшем историческом диктанте, но и большая ответственность, во многом именно от них зависит общее настроение, пришедших на площадку участников тестирования», — отметила лидер подмосковных молодогвардейцев Диана Алумянц.

Она также подчеркнула, что аналогичные образовательные модули «Молодая Гвардия» и «Единая Россия» планируют проводить перед каждым крупным событием в Московской области.

«Как показывает опыт уже реализованных мероприятий, волонтеры – это душа любого мероприятия. Поэтому наряду с информированием об условиях предстоящей работы, мы также организуем различные тренинги на сплочение», — добавила Алумянц.

Образовательный тренинг на командобразование для волонтеров провела Федеральный тренер Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи Анастасия Бочарова.

«Мне хотелось, в первую очередь, вдохновить участников, чтобы они понимали, почему остаются в волонтерской деятельности, что это им дает, что они могут дать взамен. Те ориентиры, которые молодые люди с горящими глазами приобретают сегодня позволят в будущем с достоинствомсправляться со многими задачами», — прокомментировала Анастасия Бочарова.

В свою очередь, по словам Ярославы Чутиревой – одной из участниц обучения, каждый волонтер, которому предстоит работать на «Диктанте Победы, четко осознает важность акции «Единой России».

«Я буду работать во время проведения «Диктанта Победы» в Жуковском, в своей школе, в Лицее № 14 Для меня данная историческая акция — это возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, а вместе с этим получить неоценимый опыт участия в крупневшем историческом мероприятии», — сказала участница обучающего семинара.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.