«Единая Россия» и МГЕР традиционно проведут памятные акции в День памяти и скорби

Представители «Единой России» и «Молодой Гвардии» из Московской области проведут порядка 60 акций в День памяти и скорби. Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что мероприятия будут организованы в каждом муниципалитете региона, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«22 июня 1941 года без объявления войны немецкие войска атаковали нашу страну. Так началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней. В День памяти и скорби мы отдадим дань уважения подвигу поколения победителей, которое не сломилось перед натиском страшного врага. Победа досталась нашей Родине ценой страшных жертв и лишений. Война унесла жизни почти 27 миллионов советских людей. Наш долг – всегда помнить о героях той кровопролитной войны, с почтением и уважением относиться к нашим уважаемым ветеранам», – подчеркнул Игорь Брынцалов.

В рамках акции «Свеча памяти» единороссы зажгут десятки тысяч свечей в каждом муниципалитете. Кроме того, в городах воинской славы и городах трудовой доблести появятся «Огненные картины войны».

Центральной площадкой «огненных картин» станет город Яхрома Дмитровского муниципалитета. Там будет выложен символ мемориала «Могила неизвестного солдата», расположенного в Александровском саду у стен Московского Кремля.

В Коломне, Можайске, Наро-Фоминске и Подольске партийцы совместно с молодогвардейцами и жителями выложат из свечей силуэт скульптуры «Родина-мать зовет!».

В Волоколамске на «огненной картине» отразят заставку к документальным лентам о боях под Москвой на Международном кинофестивале военно-патриотического фильма имени Сергея Бондарчука «Волоколамский рубеж». Он проводится на волоколамской земле с 2004 года.

В Ступине огненная инсталляция будет содержать надпись «Ступино помнит» и изображение пятиконечной звезды – главного символа советской армии, олицетворяющего героизм и стойкость советских воинов.

Главным местом памятных акций «Молодой Гвардии Единой России» станет город Ногинск Богородского городского округа. Здесь с помощью свечей изобразят пятиконечную звезду с серпом и молотом, и георгиевской лентой.

Принять участие в данных акциях могут все жители Московской области. Ознакомиться с адресами и временем старта «огненных картин» можно на интерактивной карте.