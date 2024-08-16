«Единая Россия» доставила в Курскую область более 800 т гумпомощи

Партия «Единая Россия» передает для жителей Курской области бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы — все необходимое для работы ПВР, поддержки жителей в населенных пунктах региона, помощи в восстановлении жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области задействованы уже более 60 региональных отделений партии, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» в ходе поездки в Курскую область.

Вместе с врио главы региона, исполняющим полномочия секретаря Курского отделения «Единой России» Алексеем Смирновым Владимир Якушев ознакомился с работой распределительного центра гуманитарной помощи, обсудил с ним потребности, которые сейчас есть в ПВР.

Работу распределительного центра координируют руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов.

«Председатель „Единой России“ Дмитрий Медведев накануне (на ВКС по ситуации в Курской области 13 августа — прим. ред.) подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, мы уже это делаем. Вся инфраструктура и ресурс у нас есть», — сказал Владимир Якушев.

В два самых крупных пункта временного размещения врио секретаря Генсовета вместе с волонтерами «Единой России» и МГЕР доставил холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«В ПВР созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтеров. Сейчас в Курске около 70 активистов „Молодой Гвардии“, „Волонтерской Роты“. Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны — от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днем увеличивается», — отметил Владимир Якушев.

Жители Курской области также могут получить гуманитарную помощь в штабе общественной поддержки «Единой России». Передают гуманитарную помощь и курским медикам. Ранее им привезли средства РЭБ для установки на автомобили «скорой».

Владимир Якушев доставил в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты и воду. Помимо этого, «Единая Россия» передает адресную помощь в Рыльск, а молодогвардейцы помогают вывезти людей из обстреливаемого населенного пункта.

«Один из основных вопросов сейчас — организации логистики волонтеров. Два автомобиля партия для работы нашего распределительного центра уже предоставила. Поступят еще 10 машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей», — рассказал Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета подчеркнул — партия будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется.

В свою очередь, секретарь регионального отделения, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что Подмосковье, наряду с другими регионами, принимает активное участие в доставке гуманитарных грузов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Всего на данный момент мы отправили 2 гуманитарных спецконвоя в Курскую область. Было доставлено порядка 40 тонн различных товаров. Кроме этого, на базе местных отделений партии продолжается сбор — часть помощи наши коллеги везут сами напрямую в Курск, а часть на региональные склады партии для перераспределения и формирования централизованных поставок», — заявил Брынцалов.

Он также добавил, что в настоящий момент в Московской области по распоряжению Губернатора региона открываются дополнительные пункты временного размещения граждан.

«Депутатский корпус, волонтеры партии посещают ПВР, проверяют условия размещения жителей Курской области, выявляют потребности и помогают в решении административных и бытовых вопросов», — добавил Игорь Брынцалов.

«Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.