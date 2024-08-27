«Единая Россия» доставила в Курскую область 950 т гуманитарной помощи

«Единая Россия» доставила в Курскую область 950 тонн гуманитарной помощи. В штабе общественной поддержки партии в Курске юридическую, консультационную и гуманитарную помощь получили более 12 тысяч жителей, передает пресс-служба партии.

Помощь оказывают почти все реготделения «Единой России». Они помогли полностью закрыть потребности в бытовой технике, продуктах, бытовой химии и гигиенических средствах во всех пунктах временного размещения Курска. Сейчас прорабатывается вопрос об оборудовании дополнительных мест в одном из центральных ПВР, сообщил врио секретаря Генсовета.

«В штаб общественной поддержки партии в Курске обратились уже 12 тысяч жителей. Из них 8,5 тысяч — за гуманитарной помощью. Помимо этого, волонтеры „Единой России“ и МГЕР помогают всем службам, задействованным в эвакуации и размещении людей», — отметил Владимир Якушев.

Поддержку волонтеры партии предоставили и местным медикам.

В Курской области действует постоянный волонтерский корпус из активистов партии и «Молодой Гвардии» со всей страны.

«Помощь жителям оказывают более 90 человек. На этой неделе прибывают ребята из ЦФО и близлежащих регионов Черноземья», — сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, партия помогает организовать отдых и реабилитацию жителей Курской области в других регионах. В частности, в Санкт-Петербурге и Московской области.

Само Подмосковье уже собрало и отправило 3 масштабных гуманитарных конвоя в Курскую область. Крайний груз был отправлен 23 августа в День воинской славы России. Централизованная отправка прошла от стен Свято-Троицкой Сергиевой лавры городского округа Сергиев-Посад.

В его составе были: стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, а также предметы одежды, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения. Груз в Курскую область лично сопроводил депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев.

Кроме того, сбор гуманитарной помощи в Московской области по-прежнему открыт, принести необходимые вещи и товары можно в любое местное отделение партии в регионе.

Напомним, «Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарные конвои для жителей региона, пострадавших от атаки украинских террористов. В них — все самое необходимое людям, от продуктов до генераторов для пунктов временного размещения.

На территории Курской области созданы волонтерский и распределительный центры, где работают активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии». Они также оказывают помощь пострадавшим, разгружают, сортируют и доставляют гумпомощь в пункты временного размещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.