«Единая Россия» дала старт очному обучению второго потока участников кадрового проекта «ПолитСтарт»

В Высшей партийной школе «Единой России» начали свое обучение второй поток участников кадрового проекта «ПолитСтарт». Среди слушателей также победители предварительного голосования из Московской области, передает пресс-служба партии.

Модуль «Политический лидер» пройдут всего 50 победителей предварительного голосования. Из них 10 — участники СВО.

«В этом году на очных занятиях много ветеранов СВО, почти каждый четвертый. У нас уже есть опыт работы с такими кандидатами, многие из них стали депутатами. И мы горды тем, что они связывают свою работу с партией. Мало кто сравнится с ветеранами в упорстве, открытости к новому, желании научиться решать самые разные проблемы людей. Но непростая предвыборная борьба для них — это испытание. На учебе мы сделаем всё, чтобы этот путь они прошли максимально эффективно», — подчеркнул директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Для слушателей курса разработана специальная программа: интерактивные лекции, тренинги по разработке стратегии избирательной кампании, участию в предвыборных дебатах и публичных выступлениях. Занятия проводят эксперты Высшей партийной школы, политологи, социологи, политконсультанты, в их числе — представители партии.

От Московской области во втором потоке обучение проходят 7 человек: Илья Трошков из Раменского, Михаил Каталин из Солнечногорска, Анастасия Мартынова из Мытищ, Алексей Панченко из Каширы, Валерий Скляр из Ленинского, Юлия Степанова и Александр Герасимов из Реутова. В мае этого года они вошли в число победителей предварительного голосования, которое «Единая Россия» проводила перед выборами депутатов органов местного самоуправления.

Ранее депутат Госдумы, куратор проекта «ПолитСтарт» в Московской области Александр Толмачёв, рассказал, что обучению на базе Высшей партийной школы предшествовали специальные региональные модули. В Московской области было проведено уже 3 таких мероприятия. Каждый блок был посвящен отдельным нюансам и стандартам работы депутата от «Единой России». Слушателям рассказывали о политических технологиях, об организации работы с жителями в своих территориях и многом другом. Кроме этого, в мае этого года было принято решение продлить «ПолитСтарт» до конца избирательной кампании. Таким образом, кандидатов-новичков будут сопровождать и снабжать необходимыми знаниями на каждом этапе выборного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.