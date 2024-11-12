«Единая Россия» дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости»

Партийная акция «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране. Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники партии, помогут детям легче переносить сложное лечение, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Ежегодно количество людей, готовых поддержать нашу партийную „Коробку храбрости“, увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки „Единой России“ организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести все, что может порадовать детей», — сказал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, сообщила председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей — настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь», — сказала она.

Сторонники «Единой России» в Московской области проводит «Коробка храбрости» каждый год с момента ее появления. Начиная с 2023 года акцию объединили с региональным партийным проектом «Единой России» «Добрая комната», который реализуется в Подмосковье с 2019 года, инициатива создания которого принадлежит председателю Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линаре Самединовой.

По словам председателя совета сторонников Московской области Елены Андреевой, часть игрушек из «Коробки храбрости» отправляются в «Добрые комнаты» Московской области.

«Так, в прошлом году за месяц акции в Подмосковье было собрано и передано в „Добрые комнаты“ и медицинские учреждения более 7000 игрушек, книг, наборов для творчества и многое другое. „Коробка храбрости“ — это добрая акция, которая с каждым годом набирает все большую популярность у жителей, у наших активистов. Процедуры, которые приходится переносить тяжелобольным деткам, часто очень трудные, и, конечно, яркие игрушки помогают им отвлечься. Как мама, которая тоже ходила с детьми в поликлиники и в больницы, я точно знаю, что любое интересное занятие помогает быть спокойнее и ребенку, и родителям. Предлагаю жителям присоединяться к нашей акции», — сказала Андреева.

По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.

Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнерских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России», соответствующее поручение уже дал секретарь Московского областного регионального отделения, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Наполненные игрушками и наборами для творчества «Коробки храбрости» будут также передаваться в «Добрые комнаты», открытые по инициативе партии в медучреждениях Подмосковья.

В 2023 году в акции приняли участие свыше 105 тысяч активистов, собрали более 350 тысяч подарков.

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