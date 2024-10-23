Единая диспетчерская служба Щелкова приняла свыше 4,5 тыс звонков за неделю

сегодня в 17:36

За прошедшую неделю операторами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково по системе «112» было принято 4 542 звонка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Службу скорой медицинской помощи передано 1360 вызовов, полицию — 500, противопожарную службу — 55, аварийную службу газа — 168. Справочно-информационных обращений зафиксировано 723, хулиганских и ложных — 166.

Дежурные смены аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щелково выполнили 14 выездов для оказания помощи, находящимся в сложной ситуации людям. Из них: аварийное вскрытие замков — 4; помощь в тушении пожара — 1; транспортировка тяжелого больного до кареты скорой помощи — 2.

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Щелково по системе «112» работает круглосуточно. Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.