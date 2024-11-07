Единая диспетчерская служба Щелкова приняла более 4,5 тыс звонков за неделю

За прошедшую неделю операторами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково по системе-112 было принято 4 504 звонка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В службу скорой медицинской помощи передано — 1 338, полицию — 416, противопожарную службу — 38, аварийную службу газа — 149, справочно-информационные — 612, хулиганские и ложные — 105.

Дежурные смены аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щелково выполнили 18 выездов для оказания помощи, находящимся в сложной ситуации людям. Из них: аварийное вскрытие дверей — 7; помощь в тушении пожара — 1; обеспечение безопасности по вызову на предметы похожие на взрывоопасные — 2; снятие кольца с пальца — 1; учения — 1; транспортировка тяжелого больного до кареты скорой помощи — 2.

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Щелково по системе «112» работает круглосуточно.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.