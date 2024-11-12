Единая дежурно-диспетчерская служба «112» Щелкова приняла 4,7 тыс звонков за неделю

сегодня в 14:35

За прошедшую неделю операторами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково по системе «112» было принято 4 747 звонков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В службу скорой медицинской помощи передано — 1 352, полицию — 475, противопожарную службу — 40, аварийную службу газа — 179, справочно-информационные — 673, хулиганские и ложные — 97.

Дежурные смены аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щелково выполнили 22 выезда для оказания помощи, находящимся в сложной ситуации людям. Из них: аварийное вскрытие дверей — 4; поиск потерявшегося человека в лесном массиве — 1; обеспечение безопасности по вызову на подозрительные предметы — 2; транспортировка тяжелого больного весом более 300 кг до кареты скорой помощи — 1; ДТП деблокировка пострадавшего — 1.

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Щелково по системе «112» работает круглосуточно. Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.