Единая дежурно-диспетчерская служба «112» Щелкова приняла свыше 4,4 тыс звонков

сегодня в 17:57

За прошедшую неделю операторами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково по системе «112» был принят 4 461 звонок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В службу скорой медицинской помощи передано — 1 311 вызовов, полицию — 447, противопожарную службу — 35, аварийную службу газа — 168. Также поступило 628 справочно-информационных вызовов и 117 хулиганских.

Дежурные смены аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щелково выполнили 20 выездов для оказания помощи, находящимся в сложной ситуации людям. Из них: аварийное вскрытие дверей — 3; выезд на подозрительные предметы и угрозу минирования — 6; транспортировка тяжелого больного до кареты скорой помощи — 2; помощь ПЧ при пожаре — 2; учения — 2; снятие кольца с пальца — 1.

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Щелково по системе «112» работает круглосуточно. Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.