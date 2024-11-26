Единая дежурно-диспетчерская служба «112» Щелкова приняла более 4,8 тыс звонков

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За прошедшую неделю операторами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково по системе «112» было принято 4 809 звонков. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В службу скорой медицинской помощи передано — 1 458 вызовов, полицию — 521, противопожарную службу — 33, аварийную службу газа — 218. Также поступило 592 справочно-информационных вызовов и 111 хулиганских.

Дежурные смены аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щелково выполнили 19 выездов для оказания помощи, находящимся в сложной ситуации людям. Из них: аварийное вскрытие дверей — 5; помощь пожарной части при пожаре — 2; спил аварийных деревьев - 6, ДТП на ж/д путях — 1.

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Щелково по системе «112» работает круглосуточно. Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.