Единая дежурно-диспетчерская служба «112» Щелкова приняла более 4,5 тыс звонков

За прошедшую неделю операторами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково по системе «112» было принято 4 554 звонка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В службу скорой медицинской помощи передано — 1 448 вызовов, полицию — 461, противопожарную службу — 36, аварийную службу газа — 144. Также поступило 663 справочно-информационных вызовов и 92 хулиганских.

Дежурные смены аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щелково выполнили 27 выездов для оказания помощи, находящимся в сложной ситуации людям. Из них: аварийное вскрытие дверей — 3; помощь в тушении пожара — 4; ДТП лобовое столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля — 1; обеспечение безопасности и проведение эвакуации при поступлении ложного сигнала о минировании — 2; помощь скорой помощи в транспортировке больного — 4; спасание провалившегося под лед — 1. Также спасатели ежедневно выезжают на мониторинг водоемов и устанавливают информационные знаки «ТОНКИЙ ЛЕД».

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Щелково по системе «112» работает круглосуточно. Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.