Эдгар Запашный назвал причину, по которой не выпускает животных на арену

Профессиональный дрессировщик и звезда цирка Эдгар Запашный заявил, что в его работе есть очень строгие правила: у таких специалистов есть свои приметы, когда дикое животное нельзя выводить на арену, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Каждый дрессировщик знает: если сегодня лошадь очень веселая, то лучше с ней не работать, потому что она тебя непременно выкинет из седла», — сказал Запашный.

По его словам, то же самое касается и крупных кошек: животным обязательно нужно дать время перебеситься, напрыгаться и усмирить свой пыл, иначе они могут представлять серьезную опасность.

Сейчас Запашный вместе с братом заканчивает подготовку книги о дрессуре диких животных: она поможет начинающим специалистам и все желающим побольше узнать о повадках экзотических зверей. Уже опубликован труд о дрессировке собак.