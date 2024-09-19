Е1: студентка превратила съемную квартиру в помойку в Екатеринбурге

«Сдали квартиру на улице Уральской, сняла студентка, прожила год, все было нормально, раз в квартал мы заезжали, контролировали», — рассказала хозяйка квартиры.

По ее словам, летом девушка сказала, что уезжает в Читу на каникулы до сентября. После этого хозяевам позвонили газовщики и потребовали доступ, чтобы проверить оборудование. Когда арендодатели приехали в квартиру, то обнаружили там кучу вещей и хлама.

На фото видно, что комната завалена вещами, на одной из гор лежит матрас, на котором девушка, возможно спала. В коридоре стоят пятилитровые бутылки, валяются пакеты и мусор. В ванной — свалены в кучу косметика и одежда, часть из этих вещей полностью закрывает раковину.