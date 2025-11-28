«Е-баллы» вместо проезда: вуз Москвы оставил студентов без проездных и карт

Студенты Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. Кутафина столкнулись с серьезными финансовыми и транспортными проблемами из-за сбоя, предположительно, в университетской системе. Молодые люди массово жалуются на внезапную блокировку социальных и стипендиальных карт, сообщает «Осторожно, новости» .

28 ноября студенты обнаружили, что их социальные карты не срабатывают в общественном транспорте. Оказалось, что данные студентов просто исчезли из городского реестра.

По информации работников метрополитена, причина проблемы кроется в том, что сам университет не внес актуальные данные своих студентов в соответствующий реестр. Вероятно, из-за этого карты были автоматически аннулированы как недействительные.

Ситуация усугубляется тем, что, по словам студентов, им придется ожидать около месяца, пока вуз обновит информацию и будут оформлены новые проездные. Также сбой затронул и стипендиальные карты — ими теперь невозможно оплачивать покупки.

В администрации вуза подтвердили наличие проблем с социальными картами, но не смогли назвать точную причину произошедшего, сославшись на «обновление системы». На жалобы студентов, по данным издания, в университете отреагировали неоднозначной шуткой: за причиненный ущерб учащимся пообещали «е-баллы», которых, как утверждают сами обучающиеся, у них не существует.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.