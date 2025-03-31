Джессика Симпсон раскрыла необычный секрет своего вокала

44-летняя американская певица и актриса Джессика Симпсон рассказала, что принимает экстравагантное средство для поддержания голоса — чай с добавлением змеиной спермы, пишет «Лента.ру» .

«Мой вокальный тренер порекомендовал этот китайский напиток. Когда я изучила состав — обнаружила неожиданный ингредиент. Теперь понимаю: хочешь красивый голос — пей змеиную сперму», — прокомментировала Симпсон.

По словам артистки, на вкус экзотическое снадобье напоминает обычный медовый чай.

В традиционной китайской медицине подобные ингредиенты действительно используются, но научных доказательств эффективности такого метода нет. Эксперты предупреждают о возможных рисках аллергических реакций.